Limp Bizkit otvorí v Budapešti sériu koncertov svetových hviezd

23. mar 2004 o 17:02 TASR

Budapešť 23. marca (TASR) - Americká skupina Limp Bizkit dnes večer vystúpi v budapeštianskej Aréne. Rap-rocková formácia, ktorej členovia pochádzajú z Floridy, predstaví svoje nové album Result Way Very.

Skupina za album získala v USA platinovú platňu, v iných častiach sveta zlatú platňu. Dovedna predali vyše 30 miliónov nosičov.

V sérii koncertov hviezd svetovej populárnej hudby bude na rovnakom pódiu pokračovať o dva týždne americká speváčka Pink. K menu 25-ročnej Alecii Moore sa viažu hity ako Just Like a Pill, Get This Party Started, Trouble alebo God is a DJ, ktoré speváčka predvedie aj v maďarskej metropole, pred pravdepodobne vypredanou Arénou.

Senzáciou mája bude vystúpenie bývalého speváka skupiny Genesis - Petera Gabriela, ktorý je na sólovej dráhe už takmer štvrťstoročie. Javisko na koncerte 15. mája bude uprostred Arény.

Významná postava amerického šoubiznisu 22-ročná speváčka Britney Spearsová sa zastaví v rámci svojho tohtoročného svetového turné v Budapešti 23. mája.

V letných mesiacoch sa môžu tešiť fanúšikovia speváčky Cher a gitaristu Carlosa Santanu. Budapeštiansky koncert z rozlúčkového turné Cher pod názvom Living Proof The Farewell Tour 2004 bude 2. júna prvou a poslednou príležitosťou maďarského publika spoznať najúspešnejšie hity z 30-ročnej kariéry speváčky.

Najlepší gitarista všetkých čias, mexický rodák Santana, ktorý už koncertoval v maďarskej metropole niekoľkokrát, vystúpi v Aréne 21. júla.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) ed