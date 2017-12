Polovicu turné No Name zatiaľ videlo vyše desaťtisíc divákov

24. mar 2004 o 13:46 TASR

Bratislava 24. marca (TASR) - Vyše desaťtisíc divákov si zatiaľ vychutnalo súčasné turné skupiny No Name, ktorá momentálne brázdi po športových halách v slovenských mestách.

V utorok chlapcov privítala vypredaná športová hala v Banskej Bystrici, dnes koncertujú v Leviciach a vo štvrtok 25. marca sa tešia do Bratislavy, kde sa koncert uskutoční v Športovej hale na Pasienkoch. "Banskobystrickým koncertom sa turné prehuplo do druhej polovice a naozaj sa nemáme na čo sťažovať. Publikum bolo všade výborné," hovorí manažér kapely Miroslav Čevela, podľa ktorého samotnú atmosféru vie pred vystúpením No Name poriadne vyburcovať aj hosť slovenskej koncertnej šnúry, kapela Babylon. "Prekvapenie pre divákov máme hneď na úvod. Rôzne perličky však nechýbajú počas celého vystúpenia," dodáva s úsmevom Čevela. Chlapci podľa neho dostatočne "nadupali" choreografiu a tak o tanečné kreácie, ktorými je známy najmä spevák Igor Timko, nie je núdza. Kvôli vysokému pódiu sa však musí Igor na pľaci zaobísť bez spolutanečníc z publika. Známe "chobotničky", ako sa zvykne hovoriť rukám rozvášnených fanyniek, však nechýbajú.

Kapelu po bratislavskom koncerte čakajú ešte vystúpenia v Michalovciach, Bardejove a rodných Košiciach.