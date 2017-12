Predstavenie košického Bábkového divadla mohli sledovať na internete

24. mar 2004 o 17:38 TASR

Košice 24. marca (TASR) - Novinku - priamy prenos čítaného divadla cez internet - si dnes vyskúšali v košickom Bábkovom divadle. Štyridsaťminútové predstavenie komornej drámy Karola Horáka Vyššie, tam je srdce mohli diváci sledovať aj na webovej stránke http://vk.upjs.sk/theater.htm.

Komorná dráma Košičana Horáka, ktorú dnes uvideli v rámci Svetového týždňa žijúcich dramatikov, vychádza zo súčasnosti. Protagonistami sú dva manželské páry - otec, matka, ich syn a nevesta. Do zabehaného života staršej dvojice zasiahne návrat syna, ktorý do rodiska prichádza so ženou a dieťaťom, avšak bez zamestnania a vlastného bytu.

Je to takmer typický príbeh mladého absolventa vysokej školy, ktorý sa v danej spoločenskej atmosfére stavia na vlastné nohy, zháňa prácu a chce byt, najmenej podkrovný v centre. Banálnu prácu dílera hračiek vystriedajú odvážnejšie projekty, do ktorých mladý René zatiahne aj nič netušiaceho otca, bývalého straníckeho aparátčika. Vidine rýchleho zbohatnutia ale stojí v ceste osudová prekážka.

