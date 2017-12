Living Colour prichádzajú so štvrtým albumom aj na Slovensko

25. mar 2004 o 9:00

FOTO - LIVINGCOLOUR.COM





Vernon Reid, Will Calhoun, Doug Wimbish a Corey Glover - to sú štyri osobnosti združené v slávnej newyorskej skupine Living Colour, ktorá dnes o 20.00 h vystúpi v bratislavskom klube Babylon. Najväčšie svetové hviezdy nás stále obchádzajú, teraz však máme možnosť zažiť jednu z mála koncertných udalostí tohto roka.

Od vzniku skupiny v roku 1984 sa v hudbe Living Colour toho veľa nezmenilo. Stále je to ostrý funkmetal s prímesami elektroniky, džezu a hip-hopu v podaní štyroch originálnych inštrumentalistov. Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov priniesla americká formácia do populárnej hudby to, čo v nej dlho chýbalo - dobrodružstvo zo spájania žánrov. "Sme čierni. Hráme rokenrol. Teraz sa v tom už každý prestane rýpať," povedal spevák Glover o svojej skupine, ktorá vďaka Reidovej láske k elektrickej gitare porušila tabu, že rock je doménou predovšetkým bielych hudobníkov.

Po úspechoch v newoyrských lokálnych kluboch vrátane slávneho CBGB, ktorý je stále ich domovskou scénou, si skupinu všimol líder The Rolling Stones Mick Jagger a dohodil zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Epic. Debutový album Vivid s hitovkou Cult of Personality vyšiel v roku 1988. O dva roky neskôr vznikla ďalšia nahrávka Times Up, s viac než len symbolickou účasťou jedného z otcov rokenrolu Little Richarda a saxofónového virtuóza Macea Parkera. Zohratú kapelu, ktorá predznamenala existenciu neskorších hviezd, akými boli napríklad Rage Against The Machine, opustil začiatkom deviatej dekády pôvodný basista Muzz Skillings a nahradil ho virtuóz Doug Wimbish.

Living Colour nahrali v novom obsadení v roku 1993 tvrdý a politicky ostrý album Stain, no o dva roky, po štyroch miliónoch predaných nosičov, sa pre rozdielne názory skupina rozpadla. Bubeník Calhoun precestoval celý svet vrátane Ruska, Austrálie alebo Maroka, kde študoval etnickú hudbu. Na cestách často dostával otázku, kedy a či sa skupina dá znovu dokopy. "Bolo úžasné zistiť, že hudba, ktorú sme tvorili, dorazila tak ďaleko do sveta, a tak som sa začal zaoberať myšlienkou na návrat Living Colour," tvrdí Calhoun na oficiálnej internetovej stránke skupiny.

V druhej polovici 90. rokov jednotliví členovia pracovali na rôznych projektoch. Reid vydal vlastný album, Glover to skúšal ako sólový spevák, Calhoun spolu s Wimbishom založili skupinu Jungle Funk, s ktorou sa zastavili aj na Slovensku, až sa nakoniec v roku 2000 všetci štyria stretli na jednom pódiu.

Po vyčerpávajúcom svetovom turné im písanie nového materiálu zabralo poldruha roka. Ich štvrtý album pomenovali CollideOscope (Sanctuary Records). "Svet je CollideOscope," povedal spevák Glover pre magazín The Rolling Stone po vydaní albumu, v jeseni minulého roka. "Kultúrne zrážky, ideové zrážky. Zrážame sa v mnohých rozdielnych veciach," dodal frontman Living Colour, skupiny reagujúcej vo svojich nových piesňach na tragické udalosti z 11. septembra. "Naším zámerom bolo vždy písať piesne o nás a o tom, čo sa deje vo svete, v ktorom žijeme." (peb)