Polanski chce v Česku nakrútiť film pre deti

SAO PAULO - Režisér Roman Polanski chce ako svoj ďalší film nakrútiť Olivera Twista od Charlesa Dickensa. Informuje o tom agentúra AP. Nakrúcanie by sa malo začať asi v polovici tohto roku v Českej republike. "Hral som sa so svojimi deťmi a uvedomil ...

25. mar 2004 o 10:00

SAO PAULO - Režisér Roman Polanski chce ako svoj ďalší film nakrútiť Olivera Twista od Charlesa Dickensa. Informuje o tom agentúra AP. Nakrúcanie by sa malo začať asi v polovici tohto roku v Českej republike. "Hral som sa so svojimi deťmi a uvedomil som si, že by som rád vytvoril film práve pre deti. Premýšľal som o knihách, ktoré som mal rád, keď som bol malý, a spomenul som si na Olivera Twista," vysvetlil Polanski, ktorý v brazílskom Sao Paule začiatkom týždňa uvádzal retrospektívu svojho diela.

Scenár k novému filmu napísal Ronald Harwood, ktorý bol aj autorom scenára filmu Pianista - ten vlani Polanskému vyniesol Oscara za najlepšiu réžiu. Polanski sošku filmovej akadémie nemohol prevziať osobne, pretože je v Spojených štátoch obvinený z pohlavného styku s trinásťročným dievčaťom. Zo znásilnenia a z ďalších piatich zločinov sho obvinili v roku 1977.

Ako súčasť dohody s prokurátorom Polanski priznal, že mal styk s neplnoletou, no v roku 1978 z Los Angeles odišiel do Paríža a vyhol sa tak odsúdeniu.

Polanski nepociťuje svoje problémy so zákonom ako škvrnu na svojej reputácii filmového tvorcu. "V Amerike je veľa filmových tvorcov, ktorí si cenia moju prácu a stále som tam veľmi populárny. Ak ste sledovali ceremoniál odovzdávania Oscarov, ľudia mi aplaudovali postojačky. Nemá to nič spoločné s mojimi problémami v Kalifornii," upozornil. (čtk)