Arethu Franklinovú prepustili z nemocnice

25. mar 2004 o 8:45 TASR

New York 25. marca (TASR) - Jedna z najznámejších soulových speváčok súčasnosti Aretha Franklinová opustila v stredu miestneho času nemocnicu, kde bola hospitalizovaná kvôli alergickej reakcii a vysokému krvnému tlaku.

"Mám sa dobre. Odpočívam," povedala Franklinová krátko predtým na adresu svojich fanúšikov.

Podľa správ amerických médií zakývala "kráľovná soulu pri svojom odchode fanúšikom, čakajúcim pred nemocnicou v Detroite.

Speváčku prijali do nemocnice kvôli zlému krvnému obrazu, vyvolanému alergickou reakciou na antibiotikum, ktoré krátko predtým užila, povedal v televízii jeden z ošetrujúcich lekárov.

Šestnásťnásobná nositeľka Grammy sa dnes dožíva 62.rokov a svoje narodeniny oslávi v kruhu svojej rodiny.

Aretha Franklinová nahrala prvú skladbu vo veku 14 rokov. V roku 1960 ju preslávila pieseň s názvom Respect. Jej ďalšími hitmi sa stali tituly Chain of Fools, Baby I Love You, I Say a Little Prayer, či You Make Me Feel Like A Natural Woman.

V roku 1980 sa prvýkrát objavila na filmovom plátne v snímke Blues Brothers, kde hlavné postavy stvárnili Dan Akroyd a John Belushi.

Soulovú hudbu preslávil okrem Arethy Franklinovej v rovnakom období aj spevák James Brown, ktorý svojím umeleckým prejavom inšpiroval aj slovenských interpretov Iva Hellera a Jozefa Barinu.