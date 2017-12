Marta Kubišová zožala v L+S niekoľkominútové standing ovation

25. mar 2004 o 11:28 TASR

Bratislava 25. marca (TASR) - Niekoľkominútové standing ovation zožala v stredu večer v bratislavskom divadle L+S česká speváčka Marta Kubišová, ktorá sem zavítala so svojím recitálom Já jsem já.

Počas večera spomienok a hudby nechýbali jej hity ako Nechte zvony znít, Depeše či Loudá sa půlměsíc. Nadšené slovenské publikum si, samozrejme, vyžiadalo aj niekoľko prídavkov a so svojimi fanúšikmi sa speváčka rozlúčila skladbou Hey Jude. Všetkých divákov pritom vyzvala, aby si zaspievali spolu s ňou. "Cítila som sa tu nádherne a onedlho za Vami prídem znovu," ďakovala Kubišová, ktorú na javisku sprevádzal nielen klavirista Petr Malásek, ale aj umelecký riaditeľ českého divadla Ungelt Milan Hein. "Keby televízia mala peniaze, toto predstavenie by možno nebolo," povedala Kubišová, ktorá program pôvodne pripravovala pre televíziu pri príležitosti svojich 60. narodenín. "Keď bolo všetko skoro naskúšané, televízia prišla s tým, že nemá peniaze. Povedala som, že osemdesiatiny sú tiež narodeniny, dovtedy im zdvihnú poplatky, zbohatnú a možno si to budeme môcť už zaplatiť aj sami. Potom sme si ale v divadle povedali, že to nenecháme celé ležať a vznikol tento recitál," zaspomínala Kubišová, ktorá z Bratislavy odchádzala s náručou plnou kvetov.