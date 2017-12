Pierce Brosnan by nerád videl Britney Spearsovú v úlohe dievčaťa Jamesa Bonda

25. mar 2004 o 16:00 TASR

Londýn 25. marca (TASR) - Aktuálny predstaviteľ špióna Jej Veličenstva Jamesa Bonda - Pierce Brosnan (50), považuje za smiešne správy, podľa ktorých prichádza popová princezná Britney Spearsová (22) do úvahy pre budúce obsadenie úlohy Bondovho dievčaťa.

Spearsovej debut na filmovom plátne v snímke Crossroads bol fiaskom. Speváčka však údajne robí všetko preto, aby presvedčila producentov ďalšieho dobrodružstva odvážneho a neohrozeného agenta, že práve ona je dokonalou nástupníčkou Halle Berryovej (37).

Podľa internetového serveru IMDb.com Brosnan uviedol: "Je to len fáma. Nie som informovaný o všetkých chýroch okolo Bonda a ak práve nenatáčam nejakú bondovku, snažím sa koncentrovať na iné filmy. Ale Britney? Nie! Boh ochraňuj jej bavlnené ponožky a želám jej veľa šťastia. Skôr by to mohla byť Keira Knightleyová."