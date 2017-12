Názory na film Umučenie Krista si už vymieňali prví diváci na Slovensku

25. mar 2004 o 13:26 TASR

Bratislava 25. marca (TASR) - Zanietené diskusie u prvých divákov vyvolal film Umučenie Krista režiséra Mela Gibsona aj na Slovensku. Po exkluzívnej predpremiére v bratislavskom Multikine Metropolis si pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali zástupcovia cirkví pôsobiacich na Slovensku, ako aj predstavitelia politických strán SMK a KDH, vymieňali názory na film zobrazujúci posledných dvanásť hodín života Ježiša z Nazaretu. Po celom svete vyvolalo Umučenie Krista vášnivé polemiky najmä o tom, či film v snahe o čo najvernejšie zobrazenie nie je až príliš drastický, a či nevyvoláva antisemitské nálady.

Podľa čestného predsedu KDH Jána Čarnogurského je Umučenie Krista najlepším sfilmovaním Nového zákona. "Niekedy pred 20 rokmi som videl Evanjelium podľa svätého Matúša od Pasoliniho, aj filmy Franca Zeffirelliho, ale Gibsonov film je emocionálne najviac pôsobivý. Je zrejme pravdivý, pretože keď pred 2000 rokmi naozaj bičovali Krista, tak striekala krv, a striekala aj tu vo filme. Keď Krista pribíjali na kríž, tak kliny sa mu naozaj zabárali do rúk a do nôh. V tomto zmysle je film tvrdý, ale pravdivý," vyslovil svoje prvé dojmy bezprostredne po zhliadnutí snímky Ján Čarnogurský, ktorý nesúhlasí s názormi o šírení antisemitských nálad. "Film iba zobrazuje to, čo je známe 2000 rokov a čo miliarda ľudí pravidelne číta a počúva. Koniec-koncov samotné umučenie Krista robia rímski vojaci a hovoria pritom latinsky na rozdiel od iných dialógov, takže si naozaj neviem predstaviť, v čom by mohol byť antisemitský," dodal Čarnogurský.

Fascinujúci zážitok si podľa vlastných slov odniesol aj spisovateľ a scenárista Peter Jaroš: "Bola tam vynikajúca kamera, obsadenie, premyslený scenár a precízna réžia. Niektorí hovoria, že je na plátne veľa utrpenia, ale ja ho akceptujem, pretože si myslím, že nie je samoúčelné, a preto tam patrí."

Jarošov kolega z filmovej branže, režisér Stanislav Párnický snímku zhodnotil triezvo: "Nemyslím, že by to bolo nejaké nové podanie realít. Posudzujem to ako pravdivú reálnu story z istého obdobia, ktorá sa ocitla v inom kultúrnom kontexte. Pre mňa je to pravdivá správa o inej kultúre, o inom vnímaní, ale jednoducho nie som úplne ochotný sa v tom vidieť alebo stotožniť."

Ako konštatoval katolícky kňaz Jozef Halko: "Mel Gibson nám nechal vypiť kalich horkosti až do dna, ale myslím si, že je to uzdravujúci dúšok, pretože sme si uvedomili, že to čo Ježiš zažil, bolo také, ako vo filme, ale ja osobne si myslím, že ešte horšie."

Dojatý odchádzal aj katolícky kňaz Anton Srholec: "Doteraz nepoznám v umení taký veľký prejav o utrpení Ježiša. Ja sa len zaoberám skôr problémom teologickým a z tohto pohľadu je film príliš zameraný na to, čo bolo, na hrôzy, ktoré Ježiš prežil. Nás všetkých ale zaujímajú hrôzy, ktoré prežíva moderný človek. Koncentračné tábory, mučení, týraní, postrieľaní ľudia v minulom storočí. V tomto filme je zachytený archetyp toho hrozného utrpenia a trpezlivosti, s ktorou to Ježiš niesol. A mnohí vzácni židovskí ľudia trpeli spolu s ním a nezapreli ho, nevzdali sa ho. Ale väzba na súčasnú dobu je príliš slabá, to hlavné kresťanské posolstvo - zmŕtvychvstanie Ježiša som očakával, že bude trošku rozšírené, to mi tam tak trošku chýbalo," hodnotil známy katolícky duchovný.

