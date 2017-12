Jim Carrey využil pri najnovšej filmovej postave osobné skúsenosti

25. mar 2004 o 18:30 TASR

Los Angeles 25. marca (TASR) - Obľúbená hviezda strieborného plátna, herec Jim Carrey (42) sa priznal, že by nebol dokázal stvárniť hrdinu filmu Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), ak by aj vo vlastnom súkromí nebol zažil chúlostivé situácie a fázy.

Komik, ktorý má za sebou dve rozvedené manželstvá, si v spomínanej snímke zahral spolu s Kate Winsletovou známou okrem iného z Cameronovho Titanicu dvojicu, ktorá sa pokúša vymazať si z pamäti nepríjemné spomienky. Hercovi, ktorý sa definitívne presadil pred rokmi postavou vo filme Maska, ale neskôr svoj kumšt potvrdil aj v ďalších snímkach (Ace Ventura, Truman Show, Muž na mesiaci, či Božský Bruce), pomohol pri tejto kreácii "návrat k dávnym spomienkam".

"Nemohlo sa to podariť, ak by som nebol zažil toľko dobrého i zlého. Či už sa pokúšaš vymazať z pamäti niekoho sám alebo chce ktosi zabudnúť na Teba, nikdy to nie je príjemný pocit," podčiarkol Jim Carrey.

Na otázku, či má za sebou aj vzťah, ktorý by najradšej vymazal z pamäti, však umelec odpovedal slovami: Nepoviem vám to. Odpoveď by sa totiž spájala s odhalením môjho najkrízovejšieho vzťahu, na čo nie som ochotný.