Reggae legenda Peter Tosh bude témou sympózia

Kingston 13. októbra (TASR) - Život a práca reggae speváka Petra Tosha budú témou dnešného celodňového univerzitného sympózia na Jamajke.

13. okt 2001 o 5:42 TASR

Táto udalosť vrhne podľa odborníkov nové svetlo na Toshovu prácu. V skutočnosti totiž nikdy nedostal uznanie, pretože nespadal do intelektuálneho záujmu.

Tosh, zavraždený v roku 1987 spolu s dvoma priateľmi vo svojom dome v Kingstone, bol zakladajúcim členom kapely Wailers s reggae legendou Bobom Marleyom a Bunny Wailerom. Spolupracoval pri vzniku najznámejších reggae skladieb ako Get Up Stand Up, no nikdy nezískal medzinárodnú slávu ako Marley, ktorý zomrel v roku 1981.

Tosh bol jedným z najkontroverznejších reggae interpretov 70. rokov - niekoľkokrát ho zatvorili za otvorené užívanie marihuany a viackrát zbili za kritiku jamajských politikov a strednej triedy.

V roku 1988 dostal posmrtne cenu Grammy za skladbu No Nuclear War.