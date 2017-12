Cashov príbeh na plátne

Prípravy na životopisný film o legendárnom country spevákovi Johnny Cashovi postupujú nečakane dobre, a tak producenti dúfajú, že s nakrúcaním by sa mohlo začať už v júni tohto roku. V snímke s pracovným názvom Walk The Line by mal hlavnú postavu stvárni

26. mar 2004 o 9:30

29-ročný herec Joaquin Phoenix a jeho o rok mladšia kolegyňa Reese Witherspoonová si zahrá Cashovu milovanú manželku June Carterovú-Cashovú. (čtk)