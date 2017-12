Prvú priečku americkej hitparády obsadila tento týždeň Jennifer Lopezová

13. okt 2001 o 9:57 TASR

New York 13. októbra (TASR) - Hoci sa oprášená verzia singlu americkej speváčky Whitney Houstonovej Star Spangled Banner z roku 1991 stala minulý týždeň najpredávanejším singlom v USA, prvú priečku americkej hitparády tento týždeň obsadila Jennifer Lopezová so singlom Iďm Real, v ktorom sa predstavil i raper Ja Rule. Jeho album Pain Is Love dominuje v americkom rebríčku najpredávanejších albumov.

Houstonová predala od uvedenia singlu na trh koncom septembra už viac ako milión nosičov, pričom výťažok z predaja putoval na konto newyorskej mestskej polície a fondom na pomoc obetiam nedávnych teroristických útokov. Jej singel je v súčasnosti na 13. priečke rebríčka.

Víťazka minulotýždňovej hitparády Alicia Keysová klesla so skladbou Fallin na druhú pozíciu, kým najvyššie umiestnená novinka Drowning od Backstreet Boys skončila na 54. mieste a skladba Britney Spearsovej Iďm Slave 4 U až na 68. priečke.

Pieseň Marvina Gaya Whatďs Going On, ktorá je spoločným projektom Bona z U2, NďSync, Britney Spearsovej a Destinyďs Child sa posunula na 30. priečku rebríčka.

