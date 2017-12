No Name privítali preplnené Pasienky

26. mar 2004 o 11:12 TASR

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenskú skupinu No Name, ktorá momentálne brázdi slovenskými mestami v rámci svojho turné, privítala vo štvrtok večer preplnená športová hala na Pasienkoch.

Hudobnícku šou odštartovali chlapci úspešnou skladbou Lekná a počas dvojhodinového vystúpenia zarezonovali Pasienkami aj ďalšie skladby z najnovšieho albumu Slová do tmy. Nechýbali však ani hity z predchádzajúcich titulov, ktoré s nimi viackrát spievala takmer celá hala. "Čakali sme čokoľvek, ale toľko ľudí naozaj nie. Bolo to výborné," vyhlásil bezprostredne po vypredanom koncerte líder kapely Igor Timko. Program doplnili No Name aj o sólové čísla jednotlivých členov. Exceloval napríklad Ivan Timko, ktorého bubenícku šou ocenilo publikum búrlivým potleskom. Svoju spevácku vsuvku si neodpustil ani klávesista kapely Zoltán Sallai, ktorý si v čiernej parochni zaspieval spolu s gitaristom Romanom Timkom a s ďalším členom skupiny Viliamom Gutrayom zasa predviedli svoj humor pri skladbe Panic a panna. Bratislavský koncert súčasného turné si dokonca prišli z Košíc vychutnať rodičia štyroch bratov Timkovcov.

Celá paráda vyvrcholila po dvoch hodinách niekoľkými prídavkami a samozrejme komornou súkromnou oslavou v zákulisí. Turné No Name pokračuje v najbližších dňoch koncertmi v Michalovciach, Bardejove a Košiciach.