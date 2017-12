Bratislavu prídu roztočiť Scooter aj Chico and the Gipsies

26. mar 2004 o 18:30 TASR

Bratislava 26. marca (TASR) - Skupina Scooter a zakladateľ temperamentných Gipsy Kings - Chico Bouchikhi so svojou novou skupinou sa v apríli chystajú do Bratislavy.

V rámci tzv. Europarty vystúpia v Národnom tenisovom centre. Kým Scooter poteší svojich fanúšikov už 28. apríla, Chico and the Gipsies rozpútajú na tom istom mieste zábavu len o deň neskôr, 29. apríla. Organizátor týchto dvoch žánrovo rozdielnych hudobných koncertov je pritom rovnaký. Starosta obce Horná Potôň Tibor Sklut alias starosta XXL a agentúra Eló koncert.

Odvážny a organizačne zdatný starosta vlani vo svojej obci zorganizoval koncert skupiny Slade v rámci motorkárskeho zrazu. Do malej dedinky na Žitnom ostrove prišlo asi 1 500 ľudí. "Keď už máme niečo robiť, tak nech to stojí za to," hovorí s tým, že k výberu skupín, ktoré pozval na Slovensko ho išpirovali dve veci. Kým Chico patrí evidentne k obľúbenému žánru veselého starostu, kapela Scooter je srdcovkou jeho 15-ročnej dcéry Lívie. "Raz som sa tak prehrabával medzi cédečkami a našiel som album Gipsy Kings. Dcérka zase vybrala Scooter," uviedol Sklut dnes na tlačovej konferencii v Bratislave. Ako však poznamenal jeho ambíciou je dostať na Slovensko aj ďalších zahraničných interpretov.