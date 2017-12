Na Europárty pri vstupe do EÚ vystúpi Scooter

SÚČASŤOU EUROPÁRTY AJ VYSTÚPENIE SKUPINY CHICO AND THE GIPSIES, KTORÚ ZALOŽIL BÝVALÝ LÍDER GIPSY KINGS

BRATISLAVA 26. marca (SITA) - "Hlasom do Európy" je motto hudobnej Europárty, ktorá sa uskutoční 28. a 29. apríla v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ.

26. mar 2004 o 16:54 SITA

Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede v Bratislave organizátor Europárty Tibor Sklut. V prvý deň Europárty vystúpi naživo o 19:00 v NTC nemecká techno skupina Scooter. Ťahákom Europárty by malo byť aj druhé koncertné vystúpenie, ktoré organizátori pripravili na nasledujúci deň. Rovnako o 19:00 vystúpi v Národnom tenisovom centre skupina Chico and the Gipsies, ktorú založil bývalý líder legendárnej rómskej skupiny Gipsy Kings. Hosťami koncertu budú slovenské skupiny Flamenco a Diabolské husle, ktoré vystúpia pred koncertom a v jeho závere si zahrajú spoločne s Chico and the Gipsies. Lístky na Europárty už sú v predpredaji v NTC, cena by nemala presiahnuť

990 korún.

