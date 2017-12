McCartney dal Yoko Ono čas na ukončenie sporu kvôli Yesterday

Londýn 12. októbra (TASR) - Paul McCartney naznačil Yoko Ono, že "ešte je čas" napraviť ich spor kvôli skladbe Yesterday od Beatles.

13. okt 2001 o 13:35 TASR

Na začiatku tohto roku oznámil, že sa s vdovou po Johnovi Lennonovi hádali kvôli autorstvu piesne počas vydávania albumu Anthology od Beatles. Autorom Yesterday, ako aj väčšiny skladieb Beatles, bol oficiálne označený McCartney a John Lennon.

S piesňou nemal do činenia nikto iný z kapely, tvrdí McCartney. V máji povedal, že žiadal Yoko Ono, aby na zoznam dala najprv jeho meno, ona však odmietla.

"V podstate je to jeden z dôvodov, prečo nie sme najlepší priatelia," povedal McCartney v rozhovore pre najnovšie vydanie časopisu Reader's Digest. "Yoko, ak to čítaš, ešte je čas," dodal.

Päťdesiatdeväťročný McCartney tiež rozprával o svojej snúbenici Heather Millsovej a o pripravovanom albume Driving Rain.

Na otázku, či s Millsovou plánujú potomstvo, odpovedal: "Neviem, naozaj neviem. V podstate to ale nevylučujeme." McCartney má syna a dve dcéry z manželstva s Lindou, ktorá zomrela na rakovinu prsníka v roku 1998.

McCartney tiež naznačil, že nový album bude odchýlením od jeho predchádzajúcej práce. "Ľudia hovoria, že to nie je celkom to, čo by odo mňa čakali, čo rád počujem," povedal svetoznámy hudobník.

Ďalší jeho singel From a Lover to a Friend vyjde 29. októbra. McCartney povedal, že výťažok z piesne sa použije na pomoc rodinám požiarnikov zabitých a nezvestných po septembrových útokoch na newyorské Svetové obchodné centrum.

Dvadsiateho októbra sa sir McCartney zúčastní na Koncerte pre New York v Madison Square Garden, štvorhodinovej show na pomoc obetiam útokov, spolu s Mickom Jaggerom, Macy Grayovou, Ericom Claptonom, The Who a ďalšími hviezdami.

