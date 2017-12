Stano Petrov zvíťazil na krajskej súťaži filmovej tvorby v Bratislave

27. mar 2004 o 18:30 TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Hlavnú cenu v súťaži amatérskej filmovej a video tvorby Cineama 2004 Bratislavského kraja získal študent Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení Stano Petrov s hraným filmom Z ulice, ktorým poukazuje na nevšímavosť okoloidúcich popri mŕtvom človeku ležiacom na chodníku.

V kategórii dokument zvíťazil krátky film Svetlotma, ktorý Tomáš Grečko nakrútil na stužkovej slávnosti 4. B triedy bratislavského Gymnázia Juraja Hronca. Pezinčanka Jana Nemčeková bola prvá medzi hranými filmami snímkou Osemnásť. Je to príbeh o dvoch ženách, ktoré už viac nevládzu spolu žiť, pretože im zlyhala komunikácia. Medzi animovanými filmami bol najlepší Keď som ja k vám chodievávau, v ktorom Eva Polakovičová využila papierkovú animáciu na tému slovenskej ľudovej balady s použitím kresieb šesť až deväťročných detí. V kategórii experiment zvíťazil film o živote jednej muchy The Life of Fly od dvojice bratislavských autorov Mátyás Prikler a Šimon Matrka.

Víťazný videoklip pre skupinu Signum Laudis inšpirovaný príbehom o Frankensteinovi je dielom troch mladých Pezinčanov - Petra Čermáka, Rastislava Blažeka a Zuzany Pauliniovej. U tvorcov do 18 rokov zvíťazil Bratislavčan Albert Rafaj hraným filmom Cesta o vzťahoch a drobnostiach okolo nás. Kategóriu nezávislých tvorcov vyhrali Pezinčania Eliška Pravdová s Braňom Schmogrowitsom dokumentom Yad Vashem o manželoch, ktorí počas vojny schovávali Židov.

Ako dnes pre TASR uviedol predseda šesťčlennej odbornej poroty Anton Szomolányi, študentov filmových škôl ocenili v troch kategóriách. Film Čužak Milana Baloga zvíťazil medzi hranými, Aspoň že tak od Viery Bačíkovej a Ivety Grófovej medzi dokumentárnymi a Dnes mám prvé randevú od Borisa Šimu medzi animovanými.

Celkove súťažilo 27 filmov od tvorcov z Bratislavy, Pezinka a Senca. Víťazné filmy postúpili do celoštátneho finále, ktoré bude 4. až 6. júna v banskobystrickom kine Hviezda. Podujatie v bratislavskom V-klube organizovalo Národné osvetové centrum.