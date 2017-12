Hľadali sa pokračovatelia dvojice Juráň-Skrúcaný do oživeného Zlého sna

27. mar 2004 o 20:03 TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Takmer presne k dátumu 15. výročia predčasnej tragickej smrti mladého slovenského herca Pavla Juráňa sa dnes v bratislavskom Istropolise začali hľadať nasledovníci obľúbenej humoristicko-hereckej dvojice z druhej polovice 80. rokov Juráň-Skrúcaný do ich obnoveného kabaretného predstavenia Zlý sen.

S myšlienkou oživiť posledný titul dvojice prišli vtedajší spolupracovníci mimoriadne úspešných študentských predstavení Fujarová show či Strapatí gentlemani, Marian Vojtek a režisér Laco Halama.

"Predstavenie som vtedy robil s Pavlom Juráňom a Štefanom Skrúcaným ešte v réžii Ivana Krajíčka. Divákom sa veľmi páčilo a malo šancu dožiť sa mnohých repríz, ale preťal to nešťastný odchod Paľa Juráňa, ktorý sa nám utopil presne 1. apríla 1989 na jednom z prvých zájazdov. Takže oživenie Zlého sna je akýmsi pripomenutím tohto mladého a veľmi nadaného herca, ktorý mal pred sebou obrovskú kariéru, ale žiaľ v nej nepokračoval," spomínal na tragické udalosti producent Marián Vojtek, pre ktorého sa dátum 1. apríl stal pre mnohé nasledujúce roky doslova traumatickým.

Začiatok dnešného konkurzu si nenechal ujsť ani Štefan Skrúcaný, ktorý bol spolu so zosnulým kolegom aj spoluautorom spomínaného satirického kabaretného titulu. Potenciálni kandidáti na nové obsadenie sa museli hneď na úvod vyrovnávať s "opicou", teda zahrať pôvodný výstup dvoch začínajúcich hercov, ktorí sa po prehýrenej noci zobudia na javisku pred plným hľadiskom...

Medzi uchádzačmi nechýbali študenti herectva, už aktívni mladí herci, a tradične ani amatéri bez akýchkoľvek hereckých skúseností, zato s veľkou dávkou odvahy. "Hľadať nového Skrúcaného s Juráňom by bol asi dosť zlý sen v tom zmysle, že sa dvakrát nedá vstúpiť do tej istej rieky. Aj keď podobné typy by sme radi do hry dostali aj dnes. Teda dvoch príťažlivých, spevácky aj herecky zdatných ľudí, ktorým divák uverí, že sú na začiatku kariéry," opísal predstavy realizátorov projektu režisér Halama. Ak sa zámery naplnia, premiéra by sa mala uskutočniť v septembri tohto roku. "Zlý sen by mal priniesť mladú zábavu s pesničkami a humorom, ktorý bude zrozumiteľný dnešným divákom tak ako pred 15 rokmi," dodal.

Aj preto sa súčasní realizátori netaja tým, že text, ktorý vznikol tesne pred koncom komunistickej totality, si vzhľadom na zmeny v spoločnosti vyžaduje značné úpravy. "Ak sa vtedy satira venovala a pranierovala spoločenskú a politickú nespravodlivosť, tak dnes sa to zmenilo na ekonomickú a sociálnu nespravodlivosť, ktorá trápi nielen mladých hercov," zhrnul aktualizačný posun Laco Halama.