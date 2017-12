Zneisťujúca videoprojekcia v nákupnom centre

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - V bratislavskom nákupnom centre Polus, ktoré je vybavené niekoľkými pozorovacími kamerami, bude od pondelka 29. marca nakupujúcich zneisťovať švajčiarska umelkyňa Iréne Tétaz.

Na štyroch monitoroch tam bude totiž v rámci festivalu nových médií Multiplace prezentovať svoju videoprácu Medzi dvoma kvapkami vody nespoznáš svojho brata. Projekciu vytvorila autorka minulý rok, krátko po tom, ako sa presťahovala do nového ateliéru v Paríži. Nové rušné prostredie bolo pre ňu inšpiráciou. Z okna ateliéru pomedzi stromy a oplotenie nakrútila nič netušiace hrajúce sa deti alebo mužov a ženy, ako sa niekam ponáhľajú. Videodenník pozostáva z dvanástich niekoľkominútových častí, ktoré zvukovo dopĺňa ruch ulice a úryvky hudby.

Pre návštevníkov Polus City Centra v Bratislave môže byť projekcia ťažko rozpoznateľná. Vnímavého diváka zneistí otázkami, či sa to skutočne odohráva tu a či tam uvidí aj sám seba. Ako agentúru SITA informovala koordinátorka tretieho ročníka Multiplace Mária Rišková, videoprojekcia bude v Poluse bežať do konca festivalu, do 8. apríla.