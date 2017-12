Divadelná Thálie pre Václava Havla

28. mar 2004 o 0:42 TASR

Praha 27. marca (TASR) Zvláštna cena Kolégia pre udeľovanie divadelných cien Thálie 2003 za celoživotný prínos českému divadlu patrí exprezidentovi a dramatikovi Václavovi Havlovi. Sklenenú čašu z tvorivej dielne architekta Bořka Šípka, štylizovanú v duchu benátskej masky, prevzala dnes večer v Národnom divadle v Prahe za chorého manželka Dagmar Havlová a prečítala jeho zdravicu venovanú hereckej asociácii.

"Od doby, keď som napísal svoju poslednú hru, uplynulo už 15 rokov. A od doby, keď som sám v divadle pracoval, 35 rokov. Zistenie, že navzdory tomu sa o mne ako divadelníkovi stále ešte vie, je vskutku povznášajúce. Tým viac, že žijeme v dobe, keď dnešok má sklon urobiť všetko pre to, aby bol zabudnutý včerajšok. Nestrácam vieru, že skôr či neskôr nájdem potrebný čas sústredenia a odvahu a ešte niečo znepokojujúceho pre divadlo napíšem. Bol by som veru nerád, ak by moja trochu čudná a vôbec nie ľahká funkcia bývalého prezidenta bola už natrvalo sprevádzaná aj funkciou bývalého dramatika. Držte mi palce

Václav Havel začínal v divadle na Vinohradoch, kde mu Jan Werich ponúkol miesto kulisára. Po absolvovaní DAMU pôsobil ako divadelný dramaturg. O divadle napísal rad odborných textov, najviac sa však o české divadlo zaslúžil ako dramatik, v rokoch 1959 až 1989 napísal okolo dvoch desiatok divadelných hier.

Ďalších 12 sklenených čiaš v Národnom divadle v Prahe bolo rozdelených medzi činohercov, operných spevákov, majstrov baletu aj operetných a muzikálových hercov. V kategórii činohra získali ceny Barbora Hrzánová za úlohu osemročnej Helenky v inscenácii Hrdý Budžet příbramského divadla a Petr Kostka za mimoriadny výkon v zájazdovom predstavení v komédii Smíšené pocity dramatika Richarda Beara v réžii Luďka Munzara. Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo v obore činohra udelila herecká asociácia dlhoročnému členovi národného divadla, 80-ročnému hercovi Otakarovi Brouskovi a za celoživotné dielo v opere Antonínovi Švorcovi.

V kategórii opera si cenu Thálie odniesli Yvona Škvárová a Jan Vacík, pôsobiaci v Národnom divadle v Prahe. Na cenu Thálie herecká asociácia nominovala aj slovenskú speváčku hosťujúcu v štátnej opere v Prahe Denisu Hamerovú.

Sklenenú sošku za baletnú úlohu udelila asociácia Tereze Podařilovej a Filipovi Veverkovi, cenu za celoživotné majstrovstvo v obore balet si v tomto roku odniesol Jiří Žalud. Za výkon v operete a muzikáli divadelná porota dala cenu Thálie Stanislave Topinkovej-Fořtovej a Jiřímu Kornovi.

Ceny Thálie udeľuje od roku 1993 Herecká asociácia. V tomto roku odovzdávanie cien pripadlo na Svetový deň divadla, ktorý sa od roku 1962 oslavuje z popudu Medzinárodného divadelného ústavu už vo viac než sto krajinách sveta.

