Zlaté klince za najlepšie reklamy si odnieslo šesť agentúr

28. mar 2004 o 16:22 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Najviac kreatívnej slovenskej reklamy vzniklo vlani v agentúre Miškov-Uličný-Weber. Rozhodla o tom 11-členná medzinárodná porota 10. ročníka súťaže Zlatý klinec 2004, ktorá spolu v piatok rozdelila 10 bronzových, 16 strieborných a 10 zlatých klincov 2004. Tímu z Miškov-Uličný-Weber udelila dva bronzové, päť strieborných a jeden Zlatý klinec. Na jubilejnom udeľovaní cien za najkreatívnejšiu reklamu v SR získala šesť klincov (dva bronzové, jeden strieborný a tri zlaté) agentúra VACULIK ADVERTISING. Rovnako šesť cien - tri bronzové, jeden strieborný a dva Zlaté klince patria aj tímu z Mayer/McCANN-Erickson.

Agentúra Wiktor Leo Burnet si z galavečera v bratislavskom Auparku odniesla dva zlaté a dva strieborné klince 2004, dve ceny získali za kampaň pre Detský fond SR Konto bariéry s názvom Výnimočné deti. Výnimočné deti tak popri umiestnení sa medzi najlepšími reklamami sveta, bojovali aj na domácej scéne. Zadávateľovi kampane - Detskému fondu SR zároveň za odvahu a podporu pri presadzovaní tvorby pôvodnej slovenskej reklamy udelil vyhlasovateľ súťaže - Klub reklamných agentúr Slovenska cenu Zlatý klient roka.

Porota ocenila jedným bronzovým, strieborným a zlatým klincom práce EuroRSCG New Europe. Striebro a zlato za kreativitu získala Istropolitana D´Arcy. Dva strieborné klince 2004 patria aj tímu z B.M.A. Bronzový a strieborný klinec získala agentúra CD Ogylvy & Mather. Kreatívne tímy agentúr Soria & Grey a Creator dostali po jednom striebornom klinci. Porota ocenila bronzovým klincom usporiadateľa večera - agentúru Advers.

Tento rok si z rúk režiséra Juraja Johanidesa prevzal cenu Filip 2004 za výnimočný kreatívny prínos do slovenskej reklamy Vlado Slivka. Porota neudelila Grand Prix. Zo šiestich kategórii bolo najviac kvalitných prác v kategórii Tlač a poster ale aj v TV a kinoreklama. Žiadne ceny nezískali diela prihlásené do kategórie Interactive and online, slabé zastúpenie bolo aj v kategórii Techniques.

Súčasťou Zlatého klinca 2004 bol aj 2. ročník národnej súťaže Sceen Vision Awards Slovakia. Jej víťazi - Wiktor Leo Burnet a Miškov-Uličný-Weber, postúpia na 51. ročník festivalu Cannes Lions. Po prvý raz vyhlásili víťaza národného kola súťaže Young Creatives, určenej kreatívnym tvorcom reklamy do 28 rokov. Víťazi - Ondrej Kořínek a Michal Gábriš, budú zastupovať Slovensko na medzinárodnom finále súťaže, ktorá je súčasťou Cannes Lions.

Súťaž vyhlasuje spoločnosť Ad Awards Association a odborne ju garantujú KRAS, Art Director´s Club Slovensko a mesačník Stratégie. Informácie o súťaži ponúka aj internetová adresa www.kras.sk.

