Robert de Niro podľa biografie obletoval Whitney Houstonovú

29. mar 2004 o 8:50 TASR

New York 29. marca (TASR) - Americký herec Robert de Niro (60) pred mnohými rokmi údajne obletoval speváčku Whitney Houstonovú. Uviedla to internetová stránka imdb.com s odvolaním sa na novú životopisnú knihu o hollywoodskej hviezde s názvom De Niro: A Biography.

Podľa biografie De Niro vtedy zaplavoval mladú speváčku kvetmi a darčekmi. Medzi darčekmi bol aj medvedík s diamantovými náušnicami.

V knihe sa tiež píše, že De Niro chcel tým všetkým Houstonovú presvedčiť, aby spolu nakrútili remake filmovej klasiky Love Me Or Leave Me. Speváčkini rodičia však vtedy nesúhlasili, aby mala vzťah s bielym hercom, ktorý je ešte k tomu skoro dvakrát taký starý ako ona.

Autor John Baxter v knihe De Niro: A Biography odkrýva aj podrobnosti o milostnom živote De Nirovho otca, ktorý zomrel v roku 1993. Údajne mal homosexuálne aféry so spisovateľom Tennessee Williamsom a maliarom Jacksonom Pollockom.