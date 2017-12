Thália - brána do neba divadla

Česká kultúrna scéna si v sobotu skompletizovala svoje výročné ceny. Po osobnostiach televíznej obrazovky TýTý, filmových Českých levoch a hudobných Anděloch prišiel ...

29. mar 2004 o 13:55 (pet)

Barbora Hrzánová si odniesla cenu Thálie za rolu Helenky Součkovej v hre Ireny Douskovej Hrdý Budžes.





FOTO - ČTK





Česká kultúrna scéna si v sobotu skompletizovala svoje výročné ceny. Po osobnostiach televíznej obrazovky TýTý, filmových Českých levoch a hudobných Anděloch prišiel rad aj na divadelné Thálie. V kulisách Národného divadla v Prahe a v priamom prenose Českej televízie patrili k najakademickejším. Na roky, keď ich so šarmom uvádzal Milana Lasica, sa dalo len spomínať. Ostravský herec Ján Fišar sa v role moderátora obmedzil iba na povinnú jazdu.

Malé zaiskrenie vtipného zveličenia sa objavilo iba málokedy. K takým patril aj Jiří Korn, víťaz kategórie opereta a muzikál, ktorý pripomenul, že nie je zvyknutý preberať ceny, ale poďakovať sa patrí. Nasledoval dlhý zoznam jeho priateľov a blízkych, ktorý predelil vetou: "Ja len tak neodídem." Ďakovačku zakončil bonmotom "V nízkom umeleckom svetle aj trpaslíci vrhajú dlhé tiene" a nasledoval dlhý potlesk.

Zvláštna cena Kolégia pre udeľovanie divadelných cien Thália 2003 za celoživotný prínos českému divadlu patrí exprezidentovi a dramatikovi Václavovi Havlovi. Sklenenú čašu z dielne architekta Bořka Šípka, štylizovanú v duchu benátskej masky, prevzala za chorého manželka Dagmar Havlová. Prečítala jeho zdravicu venovanú hereckej asociácii, z ktorej vyberáme:

"Od čias, keď som napísal svoju poslednú hru, uplynulo už pätnásť rokov. A od čias, keď som sám v divadle pracoval, tridsaťpäť rokov. Zistenie, že napriek tomu sa o mne ako divadelníkovi stále ešte vie, je vskutku povznášajúce. Tým viac, že žijeme v čase, keď dnešok má sklon urobiť všetko pre to, aby bol zabudnutý včerajšok. Nestrácam vieru, že skôr či neskôr nájdem potrebný čas sústredenia a odvahu a ešte niečo znepokojujúce pre divadlo napíšem. Bol by som veru nerád, ak by moja trochu čudná a vôbec nie ľahká funkcia bývalého prezidenta bola už natrvalo sprevádzaná aj funkciou bývalého dramatika. Držte mi palce."

Ďalší tucet sklenených čiaš v Národnom divadle v Prahe rozdelili medzi činohercov, operných spevákov, majstrov baletu aj operetných a muzikálových hercov. V sledovanej kategórii činohra zvíťazil v mužskej sekcii Petr Kostka za veselohernú úlohu. Pre Jiřího Langmajera za rolu Hamleta na Letných shakespearovských slávnostiach zostal potlesk pre kolegu. V ženách získala Tháliu Barbora Hrzánová.

Ceny Thálie udeľuje od roku 1993 Herecká asociácia. V tomto roku odovzdávanie cien pripadlo na Svetový deň divadla, ktorý sa od roku 1962 oslavuje z podnetu Medzinárodného divadelného ústavu už vo viac než sto krajinách sveta.

Thália 2003

Činohra

Ženy

Barbora HRZÁNOVÁ (Hrdý Budžes, Malá scéna Divadla Příbram)

Muži

Petr KOSTKA (Richard Bear: Zmiešané (po)city, Pražská umelecká agentúra)

Celoživotné dielo:

Otakar BROUSEK

Opereta, muzikál

Ženy

Stanislava TOPINKOVÁ-FOŘTOVÁ (Willy Russell: Pokrvní bratia, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

Muži

Jiří KORN (Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil: Bedári)

Opera

Ženy

Yvonna ŠKVÁROVÁ (John Adams: Smrť Klinghoffera, Národné divadlo, Praha)

Muži

Jan VACÍK (Leoš Janáček: Výlety pánov Broučkových, Národné divadlo, Praha)

Celoživotné dielo:

Antonín ŠVORC

Balet, pantomíma

Ženy

Tereza PODAŘILOVÁ (Skrotenie zlej ženy, Národné divadlo, Praha)

Muži

Filip VEVERKA (Skrotenie zlej ženy, Národné divadlo, Praha)

Celoživotné dielo:

Jiří ŽALUD

Zvláštna cena Kolégia

Václav HAVEL

Cena prezídia Hereckej asociácie pre mladého umelca do 33 rokov

Lucie ŽÁČKOVÁ (Divadelná spoločnosť Petra Bezruča, Ostrava)