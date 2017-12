CD

nové CD na trhu

29. mar 2004 o 14:15 (peb)

Guns N'Roses - Greatest Hits

Geffen 2004

Prvý výberový album americkej rockovej legendy obsahuje všetky jej najdôležitejšie piesne, od ostrejších metalových začiatkov až po album coververzií. Oficiálne sa táto skupina nikdy nerozpadla, hoci z pôvodnej zostavy zostal už len spevák Axl Rose. Táto výberovka však smutne poukazuje na fakt, že Guns N'Roses má svoje najlepšie dni za sebou. Rose už roky márne sľubuje, že fanúšikovia sa dočkajú nového albumu. Pesničky ako Sweet Child OMine, Patience, You Could Be Mine, November Rain alebo vydarené coververzie ako Live and Let Die, alebo Knockin On Heavens Door však zostanú zapísané zlatými písmenami do dejín amerického rocku.

The Stranglers - Norfolk Coast

Roadrunner Records 2004

Táto slávna punková skupina, ktorej história siaha až do polovice 70. rokov, vydáva už svoj pätnásty album. Podľa prvých ohlasov vraj najlepší za posledných dvadsať rokov existencie. Skupina, ktorá sa podpísala pod pesničky ako Always The Sun, Golden Brown, Peaches alebo Something Better Chance. Jedenásť piesní na novinke sa nesie v znamení klasického zvuku The Stranglers - priamočiarej rockovej hudby, doplnenej o výrazný zvuk klávesových nástrojov, ako keby sa The Doors stali punkrockovou skupinou. The Stranglers tvorili vždy osobitú hudbu a Norfolk Coast to len potvrdzuje.

N.E.R.D - Fly Or Die

Virgin 2004

Dvojica Chad Hugo a Pharrell Williams sa preslávila ako výkonné a veľmi šikovné producentské duo The Neptunes. Pod touto hlavičkou produkovali No Doubt alebo speváčky Kelis, Beyoncé, či Britney Spearsovú. Fly Or Die je ich druhý album tohto zoskupenia, kombinujúceho zvuk šesťdesiatych rokov s funkom. Akoby niekto prinútil Jackson Five, aby hrali depresívne pesničky Pearl Jam štýlom The Beatles z obdobia Seržanta Peppera. Medzi dvanástimi skladbami tohto zvukového laboratória sa objavuje okrem rapera menom Shay aj americký rocker Lenny Kravitz a neopunková skupina Good Charlotte.

Jamie Cullum - Twentysomething

Universal 2004

Mladý Frank Sinatra - takto propagačné letáky vydavateľstva Universal charakterizujú britského nádejného speváka Jamie Culluma. Kritici zas tvrdia, že je to nový Van Morrison. Cullumov druhý album je príspevkom do módneho trendu, ktorý sa dá označiť ako popdžez čiže štýl, v ktorom sa dnes usadila napríklad Diana Krall. Na Twenty Something Cullum oprašuje džezové štandardy (Singin In The Rain, I Get Kick Out Of You), predstavuje vlastné piesne (vydarená These Are The Days), ale pracuje aj na zaujímavých coververziách od Jimiho Hendrixa (Wind Cries Mary) alebo tragéda Jeffa Buckleyho (Love You Should Have Come Over).