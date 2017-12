Eros Ramazzotti je údajne zamilovaný do nemeckej modelky Valeskovej

Rím 29. marca (TASR) - Eros Ramazzotti má pravdepodobne po dvoch rokoch, ktoré uplynuli od jeho rozchodu so Švajčiarkou Michelle Hunzikerovou, novú lásku.

29. mar 2004 o 14:00 TASR

Štyridsaťročný taliansky spevák je údajne najnovšie zamilovaný do 23-ročnej nemeckej modelky Naomi Valeskovej. Tá je až o hlavu vyššia ako jej mužský idol, ale páru to údajne neprekáža. Podľa talianskej štátnej televízie Ramazzotti v poslednom období stále častejšie cestoval do nemeckého Düsseldorfu, kde má domov jeho nová láska.

