Osem rokov za smrť Marie Trintignantovej

VILNIUS - Bernard Cantat, spevák francúzskej rockovej skupiny Noir Désir, už pozná trest za smrť svojej družky, herečky Marie Trintignantovej. Tragická udalosť sa stala v lete 2003 vo Vilniuse. Tu Marie so svojou mamou, režisérkou Nadine Trintignantovou .

30. mar 2004 o 12:00 (kk)

Marie Trintignantová. FOTO - ČTK





Rozsudok justície - osem rokov väzenia - sa zdá žalujúcej strane mierny. Prokurátor trval na deviatich rokoch (hoci podľa litovského zákona mu hrozilo až 15 rokov väzenia), Cantat vraj svoj čin spáchal pri plnom vedomí. Spevák na súde priznal, že Marie Trintignantovú štyrikrát surovo udrel, poprel však, že mal útok premyslený. "Viem, že Marie tu už nie je," vypovedal so zlomeným hlasom Cantat, "Viem, že už nemôžem urobiť nič, aby som veci zvrátil. Môžem len prosiť o odpustenie, a prosím oň z hĺbky srdca. Dúfam, že jedného dňa budem vyslyšaný. To je všetko. Ďakujem," zaznamenala AFP

Rozsudok justície - osem rokov väzenia - sa zdá žalujúcej strane mierny. Prokurátor trval na deviatich rokoch (hoci podľa litovského zákona mu hrozilo až 15 rokov väzenia), Cantat vraj svoj čin spáchal pri plnom vedomí. Spevák na súde priznal, že Marie Trintignantovú štyrikrát surovo udrel, poprel však, že mal útok premyslený. "Viem, že Marie tu už nie je," vypovedal so zlomeným hlasom Cantat, "Viem, že už nemôžem urobiť nič, aby som veci zvrátil. Môžem len prosiť o odpustenie, a prosím oň z hĺbky srdca. Dúfam, že jedného dňa budem vyslyšaný. To je všetko. Ďakujem," zaznamenala AFP

Rodinu Marie Trintignantovej to ani nedojalo, ani nepresvedčilo. Pre Nadine ostáva Bernard Cantat vrahom (tak o ňom píše aj vo svojej knihe Marie, moja dcéra). Dôkazom, že spevák sa násilne správal už dlhšie, je pre ňu esemeska, ktorú jej Marie poslala pár hodín pred incidentom: Buď múdra, ó, bolesť, a drž sa stíška. Tvoja bitá dcérenka. "Myslela som si, že Verlainovým veršom Marie naráža na ťažké nakrúcanie, veľa scén som ju totiž nútila opakovať. Bohužiaľ, príliš neskoro mi došlo, že ju bije Cantat," píše AFP.