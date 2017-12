Nový film s Johnnym Deppom bude plný nahoty

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americkí filmári hľadajú mladých mužov a ženy nad 16 rokov do filmu The Libertine, v ktorom hrá John Malkovich, Samantha Mortonová a Johnny Depp. Natáčanie by sa malo začať ...

30. mar 2004 o 8:45 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americkí filmári hľadajú mladých mužov a ženy nad 16 rokov do filmu The Libertine, v ktorom hrá John Malkovich, Samantha Mortonová a Johnny Depp. Natáčanie by sa malo začať budúci mesiac na ostrove Man pri Veľkej Británii. Johnny Depp hrá vo filme grófa Rochestra, básnika zo 17. storočia, ktorý bol blízky kráľovi Charlesovi II. Štáb informoval, že hľadajú viacero hercov, ktorí budú musieť byť vo filme nahí. Je v ňom údajne mnoho "chúlostivých" scén.