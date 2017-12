Frontman formácie The Darkness si zaspieva party Freddieho Mercuryho s Queen

30. mar 2004 o 14:30 TASR

Londýn 30. marca (TASR) - Frontman britskej rockovej formácie The Darkness, 31-ročný Justin Hawkins, prevezme na jubilejnom koncerte formácie Queen party jej zosnulého speváka Freddieho Mercuryho.

Ako informuje magazín People, gitarista Brian May sa s Hawkinsom už dohodol a zároveň presvedčil aj svojich spoluhráčov zo skupiny Johna Deacona a Rogera Taylora o schopnostiach vokalistu, ktorého formácia patrila medzi objavy uplynulého kalendárneho roka.

Koncert, z ktorého by mala vzniknúť aj nahrávka, by sa mal uskutočniť pri príležitosti 30. výročia prvého hitu formácie, ktorá patrí už do zlatého fondu nielen britskej rockovej scény XX. storočia. Výťažok z koncertného podujatia, ako aj z predaja nosičov zvukového záznamu z tejto akcie bude určený pre jednu z Mercuryho nadácií.

Niekdajší spevák skupiny Queen odišiel predčasne z radov živých v roku 1991 vo veku 45 rokov ako jedna z prominentných obetí smrteľnej straty imunity AIDS.

