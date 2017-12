Victoria plánuje z mena Beckham spraviť prestížnu výrobnú značku

30. mar 2004 o 13:01 TASR

Londýn 30. marca (TASR) - Speváčka a podnikateľka Victoria Beckhamová chce uviesť na britský trh svoju vlastnú kolekciu šperkov. Po oblečení, kozmetike a parfumoch tak prichádzajú na rad i klenoty.

Podľa novín Sunday Mirror počas svojho výletu do Milána manželka obdivovaného futbalistu Davida Beckhama navštívila talianskych klenotníkov firmy Damiani. Práve tu brala inšpiráciu pre svoje námety.

Dvadsaťdeväťročná bývalá Posh Spice netají, že by chcela z mena Beckham urobiť celosvetovú značku. Podľa slov popového impresária Simona Fullera je dobrým predpokladom pre jej plány práve kombinácia Victoriinho pôvabu a Davidovho sexepílu a športového hrdinstva.

Zmluvu na kolekciu oblečenia by mala Victoria podpísať už čoskoro. Mala by spolupracovať so svetoznámou módnou "továrňou" Dolce & Gabbana.