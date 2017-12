Clint Eastwood sa chce v budúcnosti sústrediť na prácu režiséra

Dortmund 30. marca (TASR) - Americký filmový herec, režisér a producent v jednej osobe Clint Eastwood nepomýšľa ani v 73 rokoch na odchod od remesla.

30. mar 2004 o 16:00 TASR

Aj keď chce pred kamerou pracovať iba v prípade, že by ho akýsi scenár priam uchvátil, na režisérskom stolci mieni vydržať až do úplného konca. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý poskytol dortmundskému časopisu Galore.

Posledná režijná práca niekdajšieho populárneho hrdinu westernov Tajomná rieka, v ktorej si mimochodom Eastwood takisto nezahral, získala nedávno pri udeľovaní Oscarov hneď dve prestížne sošky, a to vďaka skvostným výkonom Seana Penna a Tima Robbinsa v tomto psychologickom trileri.

Eastwood súčasne v interview naznačil, že sa už rozlúčil s niekdajším imidžom "tvrdého chlapíka", pretože hrdina ako Dirty Harry s bolesťami bedrového kĺbu by pôsobil dosť nevierohodne.