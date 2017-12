Nicole Kidmanová sa túži znovu vydať

Londýn 13. októbra (TASR) - Austrálska herečka Nicole Kidmanová prezradila, že rozvod s Tomom Cruisom ňou otriasol, no rada by sa opäť vydala.

14. okt 2001 o 1:10 TASR

"Rozvod je rozvod, je naozaj ťažké ním prejsť. Ale túžim sa znova vydať," povedala v televíznej talk show Michaela Parkinsona na britskej televíznej stanici BBC. Ako tiež uviedla, rozchod v nej zanechal neporiadok. Nečakala totiž, že by sa to mohlo prihodiť práve jej.

Cruise a Kidmanová oznámili svoj rozchod vo februári, čím šokovali nielen médiá, ale aj kolegov hercov. Cruise má v súčasnosti vzťah s herečkou Penelope Cruzovou, pokým Kidmanovú spájali s jej bývalým partnerom, "gladiátorom" Russelom Crowom. Nicole však poprela, že sú niečo viac, než len priatelia.

V najhorších chvíľach pomohli hviezde filmu Moulin Rouge začať opäť normálne fungovať jej dve adoptívne deti Isabella a Conor. "Máte dve deti a sú časy, keď sa chcete len skrútiť do klbka a nikdy nevyliezť z postele. Vtedy príde váš šesťročný s otázkou 'Kde sú raňajky?' Musíte sa zdvihnúť a pohnúť dopredu, to je to, čo sa snažím robiť," povedala.

Kidmanová spomínala aj na svoj vzťah s Cruisom, s ktorých strávila 11 rokov. "Je to také zvláštne a romantické, keď vás niekto veľmi dobre pozná a keď ste spolu. Myslím, že tomu ľudia nerozumejú a vy máte len jeden druhého," dodala.