Klezmeri pokrstia nový album

31. mar 2004 o 8:50 PETER BÁLIK

Pressburger Klezmer Band. FOTO - CTIBOR BACHRATÝ





BRATISLAVA - Bratislavská skupina Pressburger Klezmer Band chystá zajtra veľkolepý krst nového albumu s názvom Ot azoy! (v jazyku jidiš to znamená Takto!). Na fanúšikov tradičnej židovskej hudby v štýle klezmer čaká od 20.00 h v petržalskom Zrkadlovom háji bohatý program, aj za účasti zahraničných hostí.

Známa slovenská worldmusicová skupina sľubuje nový program, ktorého súčasťou majú byť piesne z aktuálneho albumu. Počas koncertu sa ku kapele pripojí srbská akordeonistka Snežana Jovič, dvaja perkusionisti z etnických Mango Molas a huslista Andrej Záhorec zo skupiny Jej družina. Večer bude moderovať Dado Nagy, úlohy krstných otcov na seba zoberú Janko Kuric a Mišo Kaščák. Otázny je príchod poľského šansoniera Andre Ochodla, ktorý má povinnosti v Budapešti. "Určite by sme chceli s naším novým programom roztancovať celú sálu, ako sa nám to podarilo na posledných koncertoch," povedal pre SME kontrabasista Samo Alexander.

Po druhom, dva roky starom albume Lajv, ktorý zachytával energiu skupiny na koncertoch, teraz skupina stavila skôr na zemitý tanečný klezmer a pestrosť etnoštýlov. "Je to o pocitoch a náladách, ktoré sa nakoniec rozbehnú vždy do niečoho rýchleho. Nemožno však očakávať, že od prvých taktov dostane poslucháč kladivom do hlavy, ako sme to robili na našich koncertoch a nahrávkach. Nové pesničky sa rozbiehajú pozvoľna," opisuje hudobník v poradí už tretí album jedinej klezmer skupiny na Slovensku, ktorá rozvíja tradičnú židovskú melodiku v jazyku jidiš s tanečnými rytmami podľa vzoru známej americkej skupiny The Klezmatics.

Na novinke, vychádzajúcej vo vydavateľstve Millenium Records, si skupina odskočila aj do arabskej hudby alebo vytiahla aj tradičnú srbskú pieseň. "Som rád, že na albume máme aj dve tradičné pokojné klezmerové tance alebo aj niekoľko valčíkov," dodáva Alexander. Zaujímavosťou albumu je aj tradičná židovská pieseň, ktorú otextoval slovenský básnik Ľubomír Feldek.

Skupina existuje od roku 1995 a dnes hrá v zložení: Linda Ballová - sólový spev, Andrej Werner - husle, Miro Lago - klarinet, Daniel Alexander - viola, Samo Alexander - kontrabas, sólový spev, Pavol Šuška - klavír, sólový spev, Martin Oros - bicie.