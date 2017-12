Destinyďs Child zrušili európske turné

16. okt 2001 o 3:23 TASR

Londýn 16. októbra (TASR) - Americká dievčenská skupina Destinyďs Child zrušila európske turné zahrňujúce aj návštevu Británie, pretože si uvedomila, akú hrôzu spôsobili septembrové teroristické útoky a obávajú sa ďalších.

Rovnako majú strach aj z kulminujúcich vojenských úderov USA a Británie proti Afganistanu. Turné malo odštartovať na budúci mesiac. Už minulý týždeň ženské trio odvolalo tri vystúpenia v Austrálii po tom, čo ich nahrávacia spoločnosť Sony Music uposlúchla výzvu americkej vlády.

Dievčatá aj napriek tomu prisľúbili účasť na koncert s názvom United We Stand dňa 21. októbra vo Washingtone. Na dobročinnej akcii budú vystupovať po boku Mariah Careyovej, O Town, či stále populárnejšieho Ushera. Výťažok z koncertu pôjde na pomoc rodinám obetí. Účasť prisľúbil tiež kráľ popu Michael Jackson, skupiny NďSync, Backstreet Boys a Aerosmith, ďalej legenda Rod Stewart, búrlivý Ricky Martin, raper P. Diddy, James Brown, skupiny Train a Goo Goo Dolls. V priebehu nadchádzajúcich dní by sa k účasti mali vyjadriť ešte desiatky umelcov.

Michael Jackson chce tesne pred washingtonským koncertom nahrať charitatívnu pieseň What More Can I Give, na ktorej mu bude hosťovať niekoľko hviezd.