DJ Toky: Nepoznám noty, ale veď mám uši

Tanečná elektronická hudba definitívne vyliezla z utajených podzemí a garáží na perifériách veľkomiest. Na Slovensku sa nájde zopár tanečných klubov, prípadne priestorov, kde si DJ-i môžu rozložiť aparatúru a s pravidelnosťou fungujú aj festivaly tanečnej

17. okt 2001 o 23:48 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

DJ Toky, jeden z najvychytenejších slovenských dídžejov.

FOTO SME - DENISA VOLOŠČUKOVÁ

elektronickej hudby, ako bratislavský Wilsonic, aj jednorazové megapárty ako Bee Free či Boomerang.

Každý človek aspoň pohľadom zavadil o divoko farebný, málo zrozumiteľný plagát, či dostal do ruky pozvánku na párty - flyer. V Čechách dokonca existuje elektronicko-kresťanská stránka, na ktorej kresťanská mládež Pána Boha chváli a oslavuje elektronikou. Techno scéna sa usadila, ba až zdomácnela na povrchu sveta ako súčasť kultúry, zábavy a hudby. Viete, že najnovším hitom diskoték sú, okrem kovbojského vzhľadu, aj svetielka v ústach medzi zubami a tanec v respirátoroch? Nebola by však žiadna technokomunita ani móda bez hudby. Ak sa dá technu hovoriť hudba. Dá sa však na to tancovať.

Jedným z ľudí, ktorí stoja za hudobnou produkciou klubov, je DJ TOKY. Rozhovory poskytuje len veľmi nerád, radšej hrá, ako by o tom mal rozprávať. O bývalých klubových dídžejoch, z ktorých sú teraz svetové komerčné hviezdy, si myslí svoje. Vo vyhlásenom raji tanečných párty na Ibize nebol a nič ho tam neláka. Rovnako s odstupom pozerá aj na ľudí, ktorí technopárty berú ako príležitosť predviesť najnovšie módne doplnky. „Veď stačí staré pohodlné tričko, aby sa vám lepšie tancovalo, nie?“ hovorí momentálne jeden z najvyhľadávanejších dídžejov na Slovensku a v Čechách.

Rozhovor ste chceli robiť v parku, na čerstvom vzduchu. V kluboch sa necítite dobre?

„Kluby mám rád, ale keď môžem, radšej idem niekam von, do prírody, radšej ako sadnúť si v meste do podniku.“

Prečo?

„Kvôli pokoju.“

Hranie po kluboch beriete ako zábavu alebo ako prácu?

„Niekedy sa ideme baviť, niekedy je to robota.“

Vy ste dídžej a producent. Oboje sa týka hrania v klube - aký je v tom rozdiel?

„Každý môže byť dídžej aj producent, alebo len dídžej, len producent. Začínal som ako DJ a či som producent - neviem, snažím sa o to.“

Čo robíte ako producent?

„Ide o to, robiť aj svoju vlastnú hudbu a nielen púšťať platne, ktoré vytvoril niekto druhý. Niektorí producenti robia hudbu na počítači, niekto používa hardverové prístroje - syntetizátory, to všetko zlúči dokopy a nakoniec je z toho platňa.“

Predsa len, DJ v ponímaní tanečnej scény už nie je len ten, čo vymieňa platne a medzi pesničkami povie niečo do mikrofónu. Alebo sa jeho funkcia nezmenila?

„Každý sa na to pozerá inak. Keď púšťam platne, snažím sa, aby z toho vzniklo niečo ďalšie. Pre mňa je dôležitý rytmus a či sú v skladbe nejaké noty, alebo melódia, to sa ma netýka. Na tancovanie je potrebný hlavne rytmus, ktorý vytváram nanovo spájaním dvoch platní dokopy.“

Dá sa produkovať vlastná hudba aj priamo počas hrania v klube?

„Ako klasický DJ hrám na dvoch-troch gramofónoch, niekedy mám CD prehrávač. Ak hrám „live“, púšťam materiál pripravený v štúdiu, ktorý púšťam so samplerom a reagujem na to, kedy sa má pridať ktorý nástroj - vtedy platne nepoužívam. Vlastný materiál pripravujem v štúdiu, ak je hotový, môže ísť na platňu.“

Platňa, ktorú vydáte, je klasická tenká vinylová?

„Vydávam na klasickom vinyle.“

Kde sa dá ešte vydať klasický vinyl?

„Všade, kde sa dal aj doteraz. Vo svete sa stále vydáva vo veľkom a dlho sa ešte bude. Platne nám lisujú v Anglicku a Čechách.“

Vraj sa vaše platne predávajú v Londýne. Je to pravda, ste známy na tamojšej scéne?

„Mám tam pár kamarátov, ktorí ma poznajú, no inak si myslím, že tam predávam menej ako doma. Z veľkej anglickej distribúcie sa dosť platní predá, ale nie špeciálne v Londýne, skôr v Nemecku a Španielsku.“

Prečo hráte práve technoštýl?

„Stále sa mi zdá najlepší. Nie je tak lenivý, ani prehnane rýchly ako drum and bass, je akurát na tancovanie.“

Napriek tomu, že techno je dosť tvrdé, na Slovensku a v Čechách je najpopulárnejšie - čím to je?

„Neviem, či ideme zachádzať až do takých podrobností. Pre mladých ľudí je to móda. Verím tomu, že sú aj takí, ktorých zaujíma hudba. Väčšina je však takých, ktorí si chcú dať nejaké drogy a kde si ich dajú? Na párty, lebo tam ,sa berú drogy‘. Pred desiatimi rokmi nik z tých, čo začali s technom, nemohol tušiť, aké rozmery to naberie.“

Nie je to snáď také zlé, že DJ len spríjemňuje mladým chvíle s drogou?

„Neviem, bližšie to neskúmam. Ľudia, ktorí si dajú drogy, nie sú o nič horší ako tí, čo si drogu nedajú.“

Je technoscéna ešte o hudbe?

„Definujme hudbu.“

Skôr takto: zaujíma vás rytmus, nevšímate si melódiu, používate cudzie melódie a počítačové zvuky - je to hudba?

„Hudba by mohla byť vtedy, ak použijete viac ako dve noty. Narábam so zvukmi, tie sú v techne dôležité.“

Viete hrať na nejaký hudobný nástroj?

„Nie, nepoznám noty, ale mám uši.“

Aký je rozdiel medzi pojmami tanečná scéna a elektronická hudba?

„Elektronická hudba môže byť aj tanečná a tanečná hudba nemusí byť elektronická.“

Žijete obklopený technikou a zvukmi, ku ktorým bežný človek nemá prístup. Mení sa vaše vnímanie sveta?

„Technika je tu, tak ju treba využívať. Nemám žiadnu špičkovú techniku, tá je drahá. Požívam aj staré nástroje. Či sa mení moje myslenie? To sám neposúdim.“

Tanečná scéna sa zvykne nazývať novým undergroundom. Stojí naozaj mimo oficiálnej scény a je pololegálna?

„Podľa mňa je legálna, hoci určite nie je hlavným prúdom.“

Dá sa DJ-ingom uživiť? Nemusíte sa ešte nejako „seriózne“ živiť?

„Dá sa, toto je najserióznejšie povolanie.“