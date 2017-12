Do nášho mesta zavítal sound system

Na tanečnú scénu sa dá pozerať z mnohých uhlov. Ani pojmy, s ktorými ľudia v tejto komunite narábajú, nie sú jednoznačne definované. Vznikajú za pochodu, podľa potrieb DJ-ov a tanečníkov v kluboch. Tu sú základné pojmy, ako ich charakterizuje DJ Toky.

17. okt 2001 o 23:48 (dv)

set - vystúpenie DJ-a vymedzené časom, najčastejšie hodinu a pol

sound system - zvuková aparatúra

- v inom zmysle komunita ľudí, ktorí si myslia, že tiež hrajú techno. Stavajú si vlastné aparatúry, chodia hrať do prírody na free party. Cestujú po svete, robia párty a popri tom predávajú drogy, kradnú naftu, agregáty.

chill out room - miestnosť pri diskotéke, kde sa hrá elektronická hudba na počúvanie, na oddych.

sampler - hudobný hardvér, prístroj s pamäťou na uchovávanie zvukov, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Zvuk uložený v sampleri sa volá sample.

live act - producent hrá na párty vlastné veci, ktoré nahral v štúdiu. Hrať môže aj viac ľudí, niekto z nich môže byť aj muzikant, ktorý do podkladov hrá na nástroji, alebo MC (master of ceremony), človek, ktorý rýchlo rozpráva do mikrofónu.

- ak vystupuje Iva Bittová s DJ Tvyksom, alebo dídžejka IM Cyber s gitaristom Martom Minárikom, nie je to live act. Nemá to špecifické označenie a do istej miery je živý muzikant len atrakciou, oživením, pretože DJ, ak si pripravuje svoj vlastný materiál, určite neobíde napríklad basovú linku, ktorá sa živým hráčom len zdvojnásobí.

afterparty - párty po párty pre ľudí, ktorí sa ešte stále nevytancovali. Môžu byť aj after afterparty, väčšinou sa konajú už na inom mieste. Bolo by nereálne, aby jeden klub bol v prevádzke dvadsaťštyri hodín. DJ Toky hral raz sedem a pol hodín vkuse.

scratching - štýl hrania, najviac využívaný hip-hopovými dídžejmi, je to posúvanie platne dopredu a dozadu. Sú majstri scratchingu, u nás je jeden z najlepších DJ Vec. Návštevníci hip-hopových párty majú jeden zlozvyk - nenechajú ani kúsok steny v klube nepopísaný fixou.

mixovanie - zvukové spájanie dvoch platní do seba, spôsob je individuálny u každého DJ-a