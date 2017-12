Na návšteve: Anton a Sáva Popovič

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí? Veľmi zvláštny. Toncho (čítaj Tončo - pozn. red.) bol ten prvorodený syn a ja som trpel tým, že som bol druhorodený. Svojím spôsobom tým trpím stále...

18. okt 2001 o 1:10

Sáva Popovič

herec, autor,

brat Antona Popoviča

Kedy ste sa naposledy stretli a porozprávali?

Naposledy? Občas sa doma míňame. On vybaľuje tašky, aj ja. Medzi nami je skôr esemesková komunikácia. Zatiaľ...

Vážne problémy neriešite?

Nie, vôbec. V krízovom stave si aj zavoláme, ale všetko to trvá strašne krátko. Za dve hodiny vyriešime na "preskačku" aj tisíc problémov, lebo vieme, že to zasa dlho nepríde.

O akých problémoch sa najčastejšie rozprávate?

Svetonázorového rázu. Otázky bytia, života, smrti a diania vo svete.

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí?

Veľmi zvláštny. Toncho (čítaj Tončo - pozn. red.) bol ten prvorodený syn a ja som trpel tým, že som bol druhorodený. Svojím spôsobom tým trpím stále. Tóno to vždy využíval, ale teraz to už nerobí. Asi.

Kto z vás vychádza lepšie s rodičmi?

Určite Toncho. Je oveľa serióznejší. Je to taký múdry, poctivý človek. Toto dieťa sa vydarilo, ja som sa nevydaril. Nebol som obľúbený ani u otca a myslím, že ani u matky.

Zdôveruje sa vám brat?

Určite nie. My sa na seba pozrieme a hneď nám je všetko jasné. Možno to stačí.

Na čom sa viete pohádať?

Na tom, keď mu ukradnem z peňaženky peniaze alebo spravím niečo, čo je v rozpore s jeho zákonmi. Ja som pri ňom stále v pozícii toho mladšieho brata, aj keď by sme mali byť de facto už dospelí.

A vy mu čo vyčítate?

Ja mu ani nemám čo vyčítať, ale keď ma postihne sebaklam, zápal hnevu, keď prevládne emócia, tak mu vykrikujem, že je egocentrický manipulátor.

Čo si neodopriete?

Na môj alkohol mi nikto siahať nebude.

A čo si dopraje brat?

Úplne všetko, v tomto sme jednotní - obaja sme deti slobodného myslenia. Aj keď Toncho tak nepôsobí a skôr vyzerá ako múdry diplomat - tiež rád žúruje.

Ako by ste brata charakterizovali?

Nadmieru inteligentný, vynikajúci profesionál asi v piatich odboroch a vynikajúci brat. Taký, aký má byť.

Ako najradšej relaxujete?

Začína to presne o ôsmej ráno a končí o polnoci - je to ležanie pred televíziou.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o bratovi z "overených zdrojov"?

Že stojí za atentátmi... (Smiech.) Nie! Že niečo veľké chystá, ale nedozvedel som sa, čo. Niečo sa chystá a bude za tým môj brat...

Čo sa vám na bratovi najviac páči?

To by bolo skreslené, momentálne som pod vplyvom našej výmeny názorov. Aj keď to odmyslím, najradšej mám jeho čierny humor, a ten je veľmi veľmi tvrdý, až najtvrdší, zachádza až za hranice... Vždy mi ním však dáva zároveň aj otázky...

Po prehýrenej noci prišiel Sáva Popovič a k odpovediam na naše "otázky bratstva" doplnil novinku, ktorá nie je všetkým známa. Okrem toho, že je mladším bratom Tóna Popoviča, je aj starším bratom Tomáša Popoviča, ktorý žije v Amerike. V obnovenej zostave Kopytovcov vystupuje Sáva v Divadle West, ale na divadlo chce zaútočiť aj z inej strany - píše hru o Salvatorovi Dalím. Je autorom knihy pre deti Malý Leonardo, ktorá sa tento rok ocitla aj na Bienále. Nedávno krstil ďalšiu detskú knihu O malom tučnom dievčatku. Obe vyšli pod záštitou Ivany Havranovej a jej vydavateľstva A-HA Public. Ivana Havranová sa chystá produkovať aj Sávov film o vysokohorskom šerpovi, ku ktorému má už Sáva scenár hotový. Na STV ho možno vidieť v Skrytej kamere.

Tóno Popovič

dirigent, skladateľ

brat Sávu Popoviča

Kedy ste sa naposledy stretli a porozprávali?

So Sávom som dlhé roky vyrastal v spoločnej izbe, takže jeho prítomnosť stále cítim. Občas sa nám podarí aj nejaký fyzický kontakt, zväčša je to vo večerných hodinách.

Vtedy sa aj porozprávate?

Áno, okamžite ako sa stretneme, akoby sme mali všetko už predtým rozdebatované.

Aké sú témy, o ktorých debatujete?

Sú to témy na pulze dňa. A tiež tie, ktoré pochádzajú z tvorivého nadšenia z nových a nových projektov a nápadov, ktoré prichádzajú vobrovských množstvách.

Riešite problémy, ktoré by sa dali nazvať vážnymi?

Áno, naše problémy sú supervážne. Je to osud tohto sveta, ktorý mám pocit, že niekedy leží v našich rukách.

Aký bol váš vzťah, keď ste boli malí?

Skvelý. Sávo bol... Takto, vo vzťahu mladšieho a staršieho súrodenca zohráva v detstve vekový rozdiel silnú rolu. Sávo nadobudol pocit, že som ako starší vo výhode. Mám na svoje detstvo úžasné spomienky, jediný negatívny tieň na našom vzťahu bolo, že sa Sávo cítil vo svojej pozícii mladšieho znevýhodnený. Ale ja som ho nepriviedol na svet, takže za to nemôžem.

Berie to tak aj dnes?

Tieto reminiscencie sa nám niekedy objavia aj dnes. Ale len v parciálnych súvislostiach.

Kto z vás vychádza lepšie s rodičmi?

Sotcom som vychádzal lepšie ja, Sávo zasa lepšie vychádza s mamou. Pozná na ňu ten grif, ako s ňou komunikovať v oblastiach, v ktorých ja vyriekam mantinelové ortiele.

Zdôveruje sa vám brat?

Áno.

Na čom sa viete pohádať?

Na všetkom. Na všetkom, čo súvisí s principiálnymi postojmi. Vzájomná zhoda je najlepší stav.

Čo mu vyčítate?

Vyčítať niekomu niečo je zbytočné. Ak to niekto robí, tak len nerozumie pravej povahe toho druhého. Nič sa nedeje náhodne, všetko má svoju príčinu a následok.

Uvedomujete si, že brat vám niečo opakovane vyčíta?

Keď otec zomrel, boli sme mladí a ja som na seba prevzal isté kompetencie, ktorých som sa nevedel v pravý čas vzdať. Asi mu radím aj vtedy, keď si radu nepýta.

Čo si neodopriete?

My tomu hovoríme mulat. (Z maďarského mulatság = zábava. Pozn. ap) Ten si doprajem, celý život by mohol byť mulat, keby sme si to zbytočne nekomplikovali.

A čo si dopraje brat?

V tomto ťaháme za spoločný povraz.

Ako by ste brata charakterizovali?

Bezodná studnica gejzírov nápadov a aktivít, o ktorých som mal tesne predtým, ako sa stali, predstavu, že toto snáď nie... : )

Ako najradšej relaxujete?

Relaxovaním. Pre mňa je to - aj keď len krátky - výlet niekde, kde sú len stromy alebo lúka, jazero. Keď to nie je možné, tak kúpeľ zo soli Mŕtveho mora.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o bratovi z "overených zdrojov"?

Nič sa z externých zdrojov nedozvedám. Väčšinou o všetkom viem priamo od Sava. Zväčša v štádiu, keď je katastrofa zavŕšená. Niet čo robiť, len sa dalajlámovsky začať zmierovať so situáciou a tým ju vlastne aj vyriešiť.

Čo sa vám na bratovi najviac páči?

Na Savovi sa mi páči on, taký aký je. Už som ho v tej detskej izbe spoznal...

Tono Popovič momentálne úzko spolupracuje s Novou scénou na Jakubiskovom muzikáli Cigáni idú do neba a s Bednárikom na Klietke bláznov. Zároveň chystá koncert vrámci Dní starej hudby so súborom Musica aeterna a v rámci festivalu súčasnej hudby Melos-Éthos, kde majú hrať "skvelého autora estónskeho pôvodu - Arvo Pärta. Sám sa príde na koncert pozrieť. To je pre mňa veľká radosť."