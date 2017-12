Organizácie z oblasti audiovízie podporujú návrh zriadiť audiovizuálny fond

18. okt 2001 o 1:10 TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Profesné organizácie a združenia z oblasti audiovízie podporujú návrh zriadiť Slovenský audiovizuálny fond, ktorého cieľom je finančná podpora tvorby, výroby a šírenia slovenských filmových a televíznych diel.

Keďže ide o záležitosť, ktorá má celospoločenský význam, očakávajú, že k jej úspešnej realizácii prispeje aj štát. Organizácie a združenia sú pripravené aktívne sa podieľať na ďalších úpravách predloženého návrhu a svoju spoluúčasť pri zabezpečení financovania fondu podmieňujú ďalšími legislatívnymi opatreniami. Ich cieľom by malo byť najmä vytvorenie podmienok na to, aby zdroje fondu plynúce z audiovizuálnej oblasti neznamenali ďalšie zaťaženie subjektov pôsobiacich v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Na dnešnom rokovaní so zástupcami MK SR, ktoré je predkladateľom zákona o SAF, sa na tom zhodli zástupcovia deviatich profesných organizácií a združení pôsobiacich v oblasti audiovízie.

Rovnako sa zhodli v tom, že ďalší rozvoj audiovizuálnej kultúry na Slovensku sa nemôže realizovať bez aktívnej účasti štátu. Táto by však nemala spočívať iba v priamej finančnej podpore z prostriedkov štátneho rozpočtu, ale najmä vo vytvorení podmienok na reálne generovanie zdrojov. Znamená to, že štátne orgány by mali prijať také legislatívne opatrenia, ktoré budú kompenzovať finančné príspevky jednotlivých subjektov do fondu tak, aby to dodatočne, resp. duplicitne nezaťažilo ich hospodárenie. Zúčastnené strany sa dohodli, že konkrétne návrhy a podklady predložia ministerstvu kultúry do 31. októbra.

Komuniké z dnešného stretnutia poskytol TASR hovorca MK SR Jaroslav Kolár.