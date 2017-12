Festival Viennale 2001: Apocalypse Wow

19. okt 2001 o 9:04 MIRO ULMAN(Autor je filmový publicista)

Apocalypse Now Redux. Réžia Francis Ford Coppola 1979/2001. FOTO - VIENNALE

VIEDEŇ, BRATISLAVA - Dnes sa vo Viedni začne najväčší medzinárodný filmový festival v Rakúsku - Viennale. Udalosti z 11. septembra poznačili i tento tradičný nesúťažný festival, ktorý sa koná už od roku 1960. Na pôvodnom festivalovom plagáte bolo totiž lietadlo na modrej oblohe. Dnes už zostala len tá obloha.

Organizátori Viennale sa každý rok snažia domácim i hosťom pripraviť pestrý program. V ich ponuke nie sú len najnovšie hrané filmy, ale i krátkometrážna a dokumentárna tvorba. Okrem rakúskych filmov je bohato zastúpená tvorba z celého sveta.

Ako napísal prezident Viennale Eric Pleskow v príhovore v tohtoročnom katalógu: „Zatiaľ čo Hollywood dominuje svetovému trhu, nesmieme zabúdať, že filmová produkcia západného pobrežia USA je len špičkou ľadovca v porovnaní s filmovou produkciou na celej planéte. Našťastie filmy sú nakrúcané, pozerané a milované všade na svete. Ale nie všetky krajiny a produkčné spoločnosti majú možnosti propagovať svoje filmy na medzinárodnom trhu tak ako Hollywood. Práve pre tieto ,iné‘ filmy sú filmové festivaly nepostrádateľné. Nikde inde by ich nemalo šancu vidieť toľko divákov. Navyše tvorcovia majú možnosť diskutovať s divákmi, čo je ešte dôležitejšie. Festivaly čoraz viac priťahujú práve mladých, ktorí túžia vidieť niečo iné, než ponúka televízia a Hollywood. Keď vidím týchto mladých v kine a neskôr v kaviarni, ako diskutujú o tom, čo práve videli, napĺňa ma to nádejou. Pokiaľ budú existovať, film bude rozkvitať.“

150 filmov

Eric Pleskow môže byť zatiaľ spokojný. Organizátori každý rok vyberú na Viennale okolo 150 filmov, ktoré si pozrie okolo 65-tisíc divákov. Pritom uvážlivo kombinujú divácky atraktívne filmy s náročnejšími a experimentálnymi. I tento rok pripravili pestrú ponuku. Medzi 58 hranými filmami nájdete novinku bratov Coenovcov The Man Who Wasn‘t There (Muž, ktorý tam nebol), víťazný film z Cannes La stanza del figlio (Synova izba, réžia G. Moretti), ale i ocenené filmy z nedávneho festivalu v Benátkach - Y tu mamá también (Aj tvoja mama, réžia A. Cuarón), L‘emploi du temps (Zabíjanie času, réžia L. Cantet), Hai Ťian (Morská potrava, réžia Žu Wen).

Súčasťou festivalu je každoročne i retrospektíva a tento rok je venovaná filmom stredoázijských republík (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan). Štyrmi filmami sa v sekcii Special programms pripomenie tvorba uznávaného holandského filmára Johana van der Keuken, ktorý zomrel v januári ako šesťdesiattriročný.

Coppola sa vrátil s Apokalypsou

V sekcii Tribute vzdávajú organizátori poctu nemeckému dokumentaristovi Peterovi Nestlerovi a 94-ročnej herečke Fay Weayovej, ktorá sa preslávila vo filmoch Franka Capru, Josefa von Sternberg, Michaela Curtiza či Raoula Walsha a mala by osobne prísť do Viedne. Medzi ďalšími zaujímavými hosťami budú napríklad režisér Francois Ozon a herečka Charlotte Ramplingová alebo jeden z najvýznamnejších súčasných svetových režisérov Tsai Ming-Liang. Diskusie s väčšinou hercov a tvorcov budú prebiehať vo festivalovom stane v Stadtparku. Tohtoročnou novinkou je i možnosť rezervácie vstupeniek cez internet (stoja 90 šilingov).

A čo znamená Apocalypse Wow v titulku? Na Viennale premietnu i upravenú verziu slávnej Coppolovej Apokalypsy, ktorá pred 32 rokmi zvíťazila v Cannes, a mnohí účastníci tohtoročného canneského festivalu tvrdili, že keby bola Apocalypse Now Redux v súťaži, vyhrala by opäť.

Viennale potrvá až do 31. októbra. Ak nebudete mať čas, trinásť filmov z jeho programu ponúkne o mesiac neskôr i Medzinárodný filmový festival Bratislava - napríklad Zabíjanie času, Morská potrava, Slzy čierneho tigra, Prízračný svet, Memento, La libertad, Martha… Martha, Lovely Rita, Roberto Succo. Nie je to náhoda. Na celom svete vznikne každoročne veľa filmov, ale veľmi dobrých len pár desiatok.