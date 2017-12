Elán totálne vypredaný

ŽILINA – Žilinským koncertom sa včera začala slovenská časť turné skupiny Elán. Športová hala v Žiline s kapacitou 4600 miest bola vypredaná už dva týždne pred koncertom, podobne je to aj v ďalších mestách.

19. okt 2001 o 9:06 ANDREA HARMANOVÁ

ŽILINA – Žilinským koncertom sa včera začala slovenská časť turné skupiny Elán. Športová hala v Žiline s kapacitou 4600 miest bola vypredaná už dva týždne pred koncertom, podobne je to aj v ďalších mestách.

Veľký úspech mal Elán v Čechách, kde trikrát vypredal Lucernu a viaceré desaťtisícové športové haly. Spolu ich videlo asi stotisíc českých divákov, na Slovensku očakávajú približne osemdesiattisícovú návštevnosť.

Dramaturgia slovenskej šnúry sa zhoduje s koncertmi v Čechách, od starých hitov až po úplne nové veci. Počas dvojhodinových koncertov sa hrajú dokonca aj dve novinky z pripravovaného albumu. Ten má zatiaľ pracovný názov Elán 3000 a mal by vyjsť do konca roka.

Jedinou zmenou oproti českému turné je Lucia Šoralová, ktorá v úlohe predskokana nahradí No Name.

Tohtoročné turné je prvým od Unplugged Tour v roku 1997 a tiež prvým od Rážovej havárie.

Okrem peňazí, ktoré sú určite zaujímavé pre všetkých, ktorí sa na šnúre podieľajú, je k tomu treba ešte niečo viac. Jožo Ráž tvrdí: „Človek to musí chcieť, musí to mať rád a musí to cítiť.“ Vypredané haly naznačujú, že Ráž a Elán ľuďom ešte stále majú čo povedať.

Šesťčlenná zostava, do ktorej sa pred piatimi rokmi vrátil aj Vašo Patejdl, má už teraz ďalšie ponuky. O tom, čo bude ďalej, sa rozhodnú až po skončení turné.

Dnes hrajú v Prievidzi, v sobotu v Leviciach, 22. a 23. v Bratislave, 25. v Košiciach, 26. vo Zvolene, 28. v Púchove, 29. v Trenčíne a 31.10. v Spišskej Novej Vsi.