Výťažok z premiéry filmu o Harrym Potterovi poputuje na konto charity

19. okt 2001 o 15:15 TASR

Londýn 19. októbra (TASR) - Výťažok z dvoch slávnostných premiér britského filmu Harry Potter a kameň mudrcov, nakrúteného podľa rovnomennej literárnej predlohy Joan K. Rowlingovej, poputuje na konto obľúbených dobročinných organizácií spisovateľky.

Charitatívna organizácia The National Council for One Parent Families (Národná rada pre neúplné rodiny) prijme finančnú pomoc vo výške jedného milióna libier len niekoľko dní po londýnskej premiére začiatkom novembra. Rowlingová je veľvyslankyňou tejto dobročinnej organizácie.

Deň pred slávnostnou udalosťou sa uskutoční druhá premiéra filmu v Edinburghu, pričom zisk z predaja vstupeniek pôjde na pomoc dvom škótskym charitám - MS Society Scotland a Maggieďs Cancer Caring Centre.

"Som dojatá, že Warner Brothers poskytuje finančnú podporu týmto trom organizáciám, pretože všetky sú blízke môjmu srdcu," tvrdí spisovateľka.