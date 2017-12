Film Britney Spearsovej tvorcovia premenovali

19. okt 2001 o 15:25 TASR

Los Angeles 19. októbra (TASR) - Film, v ktorom si zahrá hlavnú postavu americká princezná popu Britney Spearsová, filmoví tvorcovia premenovali. Jeho terajší názov znie Crossroads. Predtým prichádzali do úvahy dva názvy - What Are Friends For, alebo Not A Girl.

Film, v ktorom speváčka hrá po boku Justina Longa, bude mať v Spojených štátoch amerických premiéru vo februári. Zatiaľ nie je jasné, či je Britney s novým názvom spokojná, keďže rovnako sa volala aj kontroverzná britská telenovela.