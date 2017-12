Moderné umenie je odpad - doslova

Londýn 19. októbra (TASR) - Moderné umenie patrí do odpadkového koša. Damien Hirst, najvýznamnejší predstaviteľ britskej scény moderného umenia, sa môže akokoľvek snažiť a priťahovať davy návštevníkov, v očiach jedného z pracovníkov galérie ostane jeho práca smetím.

Upratovač Emmanuel Asare po vernisáži výstavy vo "vychytenej" galérii Eyesto'rm na západe Londýna vôbec neocenil exponáty, ktoré Hirst vytvoril. Umelec ich totiž "poskladal" z prázdnych fliaš od piva, špinavých popolníkov, kávových šálok či obalov zo sladkostí.

Keď prišiel Asare ráno po otvorení výstavy do galérie, prevažnú väčšinu expozície vyhodil medzi smeti. "Hneď, ako moje oči na tom spočinuli, povzdychol som si, keďže tam bol taký neporiadok," uviedol upratovač pre britský denník The Sun. Podľa vlastných slov ani na sekundu nepomyslel na to, že to je umenie.

Zalarmovaní zamestnanci galérie rýchlo vybrali "exponáty" z vriec na odpad a pomocou fotografií výstavu obnovili. Hirst, 35-ročný laureát Turnerovej ceny, nepochopenie svojho umenia následne označil za "fantastické, veľmi zábavné".