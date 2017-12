Johnny Depp hľadá 300 nahých žien

BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Hviezda filmu Piráti Karibiku Johnny Depp vraj nechce prekonať filmový erotický rekord, ako by sa mohlo zdať. Podľa britského denníka Daily Record hľadá tento "lovec ženských ...

31. mar 2004 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Hviezda filmu Piráti Karibiku Johnny Depp vraj nechce prekonať filmový erotický rekord, ako by sa mohlo zdať. Podľa britského denníka Daily Record hľadá tento "lovec ženských sŕdc" 300 žien, prirodzene starších ako 16 rokov, ktoré by boli ochotné objaviť sa v novom filme La Libertine nahé. Bude to historický film s mnohými erotickými scénami, znejú oficiálne informácie. S nakrúcaním by sa malo začať už na budúci mesiac na britskom ostrove Man. Dovtedy by sa malo nájsť tých 300 kandidátok...