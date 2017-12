Chippendales sa nezaobídu bez fitnessu

31. mar 2004 o 15:00 TASR

Bratislava 31. marca (TASR) - Už túto sobotu do Bratislavy opäť zavíta dvanásť nádherných mužov zo svetoznámej skupiny Chippendales, aby tu vo veľkej sále Istropolisu o rozprúdili nekonečnú dámsku jazdu.

Svoje pestované telá predvedú vo vzrušujúcej tanečnej show viac ako tisíc slečnám a dámam. Hra na doktora, zväzovanie žien a predvádzanie sa to sú len čriepky z ich programu. Zaujímavosťou je určite fakt, že spolu so súborom tanečníkov cestujú aj ich vlastní kuchári, ktorí na vlastných sporákoch pripravujú z domácich surovín jedlá, určené pre tanečníkov. V ich jedálnom lístku nesmú chýbať cestoviny, kuracie mäso, ovocie a zelenina. Rovnako je to aj s praním kostýmov medzi technickým vybavením nechýba práčka a sušička. V podmienkach súboru je pre ubytovanie uvedená samozrejme posilňovňa a bazén. Tanečníci si totiž i napriek svojmu nabitému programu vždy nájdu čas, aby sa venovali svojim telám a naďalej si ich pestujú.

Chippendales sú svetovo uznávanou skupinou v oblasti ženského zábavného priemyslu. Ich heslom je "neuveriteľná dievčenská noc". Žiadna iná pánska tanečná skupina sa s nimi nemôže porovnávať v štýle, profesionalite a sexepíle. Výborná choreografia, nádherné svetelné efekty, krásni muži, vypracované telá, úsmevy. Túto originálnu produkciu si prichádzajú bez ostychu pozrieť milióny žien po celom svete.

Bratislavské predstavenie je už niekoľko týždňov vypredané. Chippendales opäť navštívia Bratislavu 28. novembra. V rámci turné, ktoré bude zabezpečovať slovenská firma Martin Sarvaš Productions, zavítajú aj do Prahy a Brna.