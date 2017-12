Keď minister vstáva medzi prvými

Český minister kultúry Pavel Dostál spustil po skončení slovenskej Tančiarne z lóže Veľkého divadla v Plzni standing ovations. Slovenská produkcia odštartovala vo štvrtok festival Divadlo s vtipným vizuálom - dopravnou značkou Dej přednost divadlu.

20. okt 2001 o 19:38

Slovenské národné divadlo potešilo českých priaznivcov nielen známymi tvárami (Emília Vášáryová tanečné i klavírne party zvládala obdivuhodne aj so zlomenou pravou rukou), ale prezentovalo sa i silnou mladou generáciou. Tančiareň si získala prvý potlesk na otvorenej scéne už úvodným breakdancom, ten najdlhší patril azda stepu Ivany Kuxovej. Po skončení predstavenia by asi viacerí diváci najradšej zostali v opustenej sále s Ladislavom Chudíkom a pri nostalgických tónoch klavíra by s ním bez slova vypili kávu. Viacerí chodili do tej istej tanečnej školy.

Večerný multimediálny cirkus americkej skupiny Mabou Mines inšpirovaný kreslenými komiksami vyvolal, naopak, u väčšiny divákov veľmi zmiešané pocity, a to nielen pre odlišný kultúrny kontext.

Aj tento rok mal festival Divadlo svoj pražský prológ. Okrem Marlowovho Fausta, ktorého na pražskom Vyšehrade s až masochistickou krutosťou prezentoval David Prachař, to bola predovšetkým Pucciniho Tosca v Národnom divadle. Aleš Votava získal za jej scénické riešenie Cenu Nadácie Alfréda Radoka. Nedávno zosnulý scénograf nám v tejto produkcii zanechal nielen obrazy dekandencie a pochmúrnosti politickej svojvôle, ale aj symboly plné čistoty a jasu. Živé javiskové reliéfy, ktoré vo svojich inscenáciách s obľubou aranžuje režisér Vladimír Morávek, získali tak v kombinácii s kostýmami Alexandry Gruskovej nezabudnuteľný výtvarný rámec.

Ďalšími trhákmi festivalu, ktorý sa skončí zajtra, je inscenácia Jeana-Clauda Carriera Terasa v réžii Jiřího Pokorného z Divadla Na zábradlí, interaktívna výstava „tvrdohlavého“ výtvarníka Petra Nikla a hudobníka Jaroslava Kořána či maďarská verzia aj u nás uvádzanej hry Davida Harrowera Nože v sliepkach. Zo slovenských súborov sa v Plzni dnes predstaví ešte divadlo GUnaGU predstavením English is easy, Csaba is dead.

ZUZANA ULIČIANSKA, Plzeň