CD - SOUNDTRACKS

Ally McBeal For Once In My Life featuring Vonda Shepard

22. okt 2001 o 10:47 MIRO ULMAN(Autor je filmový publicista)



Epic/Sony Music

Seriál z právnického prostredia Ally McBealová je už neodmysliteľne spojený s hlasom speváčky Vondy Shepardovej. Tí, čo seriál sledujú, však vedia, že predstavy hlavných interpretov sa často spájajú i s inými spevákmi a ich hitmi. Po troch soundtrackoch s dominujúcouVondou tentoraz dostávajú priestor i oni. A tak je tu napríklad Al Green (How Can You Mend A Broken Heart), Tina Turner (When The Heartache Is Over), Barry White (You‘re The First, The Last, My Everything), Tom Jones (It‘s Unusual) a nová hviezda seriálu Robert Downey Jr. si so Stingom zaspieva cover verziu Every Breath You Take. Mimochodom, vo Vondinej You and Me hrá na basu Tony Levin!

Planet of The Apes

Sony Classical

Do našich kín sa dostalo nové spracovanie Planéty opíc. A keďže film režíroval Tim Burton, hudbu k nemu už akosi samozrejme skomponoval jeho dlhoročný spolupracovník Danny Elfman. Elfmanova vízia budúcnosti je veľmi temná. Jeho dramatickej hudbe dominujú perkusie a trombóny. Len občas príde trochu pokojnejšie miesto so sláčikmi alebo panovou flautou ako v závere Ape Suite #1, alebo v úvode Escape From Ape City. I sláčiky v Elfmanovom soundtracku totiž zväčša držia trhaný dramatický rytmus. Ak budete hľadať na albume pre Dannyho typickú hudbu, nájdete ju jedine v motíve Ape Suite #2. Elfman vykonal dobrú prácu. Má však smolu, že predchádzajúcimi soundtrackmi (Batman, Predvianočná nočná mora) si nasadil latku privysoko.

Down From The Mountain

Mo Zoss Records/Universal

Tak tento soundtrack je svojím spôsobom ojedinelý. Je záznamom koncertu v The Ryman Auditorium v Nashville. Herečka Holly Hunterová v jeho úvode povedala, že „bratia Coenovci práve dokončili film podľa Odysey a dnes večer budete počuť hudbu z filmu, v podaní interpretov, ktorí v ňom spievajú.“ Keď koncert zachytával D. A. Pennebaker (Don‘t Look Back, Monterey Pop) pre celovečerný dokument Down From The Mountain, nikto z prítomných netušil, že film Braček, kde si? sa stane hitom, soundtracku k nemu sa predá milión kusov a vyvolá debaty o novej budúcnosti country.

Priznám sa, že country ani bluegrass nemám rád, ale tu, prekladané gospelmi (Cox Family) a blues (Chris Thomas King a Colin Linden) mi vôbec neprekážajú. Práve naopak. A záverečný gospel I‘ll Fly Away v podaní Gillian Welch a Alison Krauss ma núti pustiť si album znovu.

Cecil B. Demented

BMG

Tento film amerického kultového režiséra Johna Watersa (Pink Flamingos, Hairspray, Cry-Baby) je príbehom šialeného režiséra nezávislých filmov, ktorý s pomocou kumpánov unesie hollywoodsku hviezdu a prinúti ju hrať v jeho undergroundovom filme. Úvodná zmeska v Mobyho Opening Credits Theme, kde na pozadí elektroniky znejú rôzne známe filmové motívy, vyzerá lákavo. Zvyšok albumu je však rovnako uletený ako niektoré Watersove filmy. Zmes hip-hopu (DJ Class), metalu (The Locust, Meatjack) a rocku (dcéra Basila Poledourisa Zoe) je rovnako ako Watersove filmy určená len pre skalných fanúšikov.