Lipa považuje BJD za vydarené a ich záver za veľkolepú šou

22. okt 2001 o 14:50 TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Za vydarené a dramaturgicky i organizačne zvládnuté označil 27. bratislavské jazzové dni (BJD) jeden z ich organizátorov slovenský spevák Peter Lipa.

"Krásny bol predovšetkým záver a myslím, že sa nám podarilo pripraviť veľkolepú šou." Vyhlásil to džezmen v súvislosti s veľkým úspechom holandskej skupiny New Cool Collective a amerického organistu a gitaristu Luckyho Petersona, ktorí vystúpili v poslednú noc najväčšieho slovenského jazzového festivalu.

Podľa Lipu je Peterson osobnosťou, ktorá "pokojne mohla mať v Bratislave samostatný koncert". Fenomenálny Američan spolu s "amsterdamskou osmičkou" New Cool Collective roztancovali a roztlieskali v noci z nedele nadnes celé publikum Parku kultúry a oddychu a pripravili tak fanúšikom džezu príjemný zážitok a uvoľnenú zábavu. "Ale aj tak si myslím, že Peterson by samostatne nebol taký úspešný ako na džezových dňoch, pretože u nás nie je natoľko známy, aby na jeho koncert prišlo toľko ľudí," konštatoval Lipa. Naproti tomu "imidž podujatia zaručuje, že na džezáky ľudia vždy prídu," dodal.

V súvislosti s prípravou ďalšieho ročníka BJD Lipa uviedol, že zatiaľ o jeho muzikantskom obsadení neuvažoval. "Po festivale si vždy najprv pozrieme ponuky, ktoré máme a potom sa pomaly začneme pozerať, kto by to mohol byť," uviedol. Vzápätí dodal, že prípravný štáb sa bude snažiť pokračovať v duchu tohtoročných BJD, čo znamená, že každá skupina by mala reprezentovať odlišný džezový smer.

Od 19. do 21. októbra sa bratislavskému publiku predstavilo spolu 14 skupín z ôsmich krajín sveta. Medzi vrcholné čísla festivalu - Holanďanov a Petersona patrili aj vystúpenia amerického bubeníka Bobbyho Previta, skupiny The Tweeters či organistu Joeya De Francesca.