Popové hviezdy podporili ducha amerického národa koncertom vo Washingtone

22. okt 2001 o 16:05 TASR

Washington 22. októbra (TASR) - Necelých 24 hodín po sobotňajšom hudobnom maratóne v New Yorku odštartovali hviezdy popu ako Michael Jackson, Backstreet Boys a Mariah Careyová koncert vo Washingtone.

Výťažok z koncertu - rovnako ako z akcie v Madison Square Garden - je určený pre pozostalých obetí teroristických útokov na USA z 11. septembra, ako aj obetiam antraxu.

Osemhodinovú hudobnú zbierku na štadióne RFK s kapacitou 46.000 miest odštartovala chlapčenská skupina Backstreet Boys so svojou verziou americkej hymny, po ktorej nasledovali ich najznámejšie hity.

Jednu z piesní venovali členovi ich tímu, ktorý bol na palube jedného z lietadiel, čo narazili do veží Svetového obchodného centra (WTC), kde zahynulo vyše 4000 osôb. Štyri samovražedné útoky na dvojičky, Pentagón a na palubách unesených lietadiel si vyžiadali vyše 5400 životov.

"Byť dnes tu a môcť si uctiť všetkých hrdinov je veľkým privilégiom," povedal spevák Backstreet Boy A.J. McLean davu, čo sa zhromaždil pod pódiom charitatívneho koncertu s názvom United We Stand (Stojíme zjednotení).

Podľa organizátorov len na lístkoch vyzbierali vyše dvoch miliónov dolárov. Nad celou akciou sa vznášal duch patriotizmu, a tak fanúšikovia rovnako ako účinkujúci hromadne nakupovali odznaky s americkou vlajkou, spony na opasok a tričká s národnými symbolmi.

Huey Lewis poriadne nahlas odspieval The Heart of Rock&Roll a hit The Power of Love venoval New Yorku. "Súcitíme a modlíme sa za rodiny obetí," povedal Lewis fanúšikom.

Na nedeľňajšom koncerte sa na pódiu vystriedali hviezdy takých zvučných mien ako Rod Stewart, Aerosmith, James Brown, Al Green, ako aj mladá generácia šoubiznisu: 'N Sync, Destiny's Child a Ricky Martin.

Washingtonský koncert nasledoval hneď po sobotňajšej akcii v New Yorku venovanej obetiam z radov požiarnikov, policajtov a záchranárov. Na pódiu v Madison Square Garden vystúpili Paul McCartney, The Who, Mick Jagger, Elton John, Billy Joel, David Bowie, bývalý americký prezident Bill Clinton, starosta New Yorku Rudolph Giuliani a zástupy filmových hviezd.

Víkendové charitatívne popové a country koncerty zorganizovali aj v Nashville v štáte Tennessee. Výťažok zo všetkých koncertov by mal dokonca prekonať 150 miliónov, ktoré vyzbieral televízny maratón z 21. septembra America: A Tribute to Heroes, ktorý zorganizovali hollywoodske hviezdy.