Hollywood sa naučil zaobchádzať s menšinami

22. okt 2001 o 23:07 EDWIN GRASSMEIER(Autor je redaktor DPA)

Arnold Schwarzenegger vo filme Collateral Damage. FOTO - ČTK / IF

TERRY GEORGE, hollywoodsky scenárista, producent a režisér, je jedným z autorov scenára k filmu Collateral Damage, o požiarnikovi, ktorému pred očami zahynula manželka a dieťa pri výbuchu výškovej budovy. Premiéru stiahli a odložili približne o rok. Terry George bol okrem iného jedným zo spoluautorov filmu V mene otca nominovaného na Oscara a slávneho filmu Boxer z roku 1997 s Danielom Day-Lewisom a Emily Watsonovou.

Koncom minulého týždňa sa konal veľký okrúhly stôl hollywoodskych tvorcov o budúcnosti amerického filmového priemyslu. Po tomto stretnutí boli viacerí novinári z celého sveta zvedaví na názor Terryho Georgea.

Urobili Warner Brothers dobre, keď stiahli premiéru práve dokončeného filmu s Arnoldom Schwarzeneggerom Collateral Damage? Nemali radšej nechať rozhodnúť divákov, či by sa im film páčil, alebo nie?

„Myslím, že v tej chvíli sa rozhodli správne. Investovali do toho filmu obrovské peniaze a boli si vedomí toho, aká vládne nálada. Dotknúť sa príbuzných či blízkych tých, ktorí zahynuli 11. septembra, by bolo to posledné, čo by som chcel.“

Pre filmový priemysel nepochybne nastala nová situácia. Čo to bude znamenať pre vás a pre vašich kolegov scenáristov?

„Hovoríme o tom spolu stále. Dúfam, že sa otvára priestor pre návrat psychologických a charakterových filmov. Pre hitchcockovskú drámu namiesto veľkofilmov. To by nebolo zlé.“

Nezľakli sa scenáristi, že násilie sa z ich filmov a televíznych obrazoviek mohlo preniesť do skutočného života a možno aj prispieť k násiliu teroristov?

„Nezdá sa mi, že by si autori mysleli, že spôsobujú terorizmus. Na okrúhlom stole sa diskutovalo hlavne o tom, že dnes už zjavne žijeme uprostred globálneho trhu. Hollywoodski autori si museli akútne uvedomiť stupeň tejto globalizácie. Veď časť toho, čo vyžaruje z Hollywoodu, považuje islamský svet za hlbokú urážku. Zhodli sme sa, že si musíme presne uvedomovať vplyv našej kultúry na ostatný svet.“

Nebude to ako cenzúra?

„Nie. Myslím, že to môže byť oslobodzujúce, lebo budeme nútení konfrontovať sa so svetom mimo Spojených štátov a Hollywoodu. A pokúšať sa pritiahnuť publikum bez toho, aby sme ho urazili. Keď je trh globálny, aj kultúra a príbehy musia byť globálne. Nemusia nutne odrážať len americké témy.“

Je to pre vás výzva?

„Obrovská.“

Znamená to, že bude menej filmov o Amerike a Američanoch?

„Tak, ako sme v podstate už scitlivení na problémy etnických a politických menšín v Spojených štátoch, budeme musieť byť schopní vnímať všetky menšiny po celom svete. Zdá sa, že Hollywood sa naučil, ako zodpovedne zaobchádzať s etnickými a sexuálnymi menšinami. A teraz to budeme musieť rozšíriť.“

Budú mať filmové štúdiá straty, ak zredukujú násilie?

„To ešte nevieme. Všetci filmoví režiséri a autori túžia po tom, prekonať nejakú pozitívnu zmenu a preniesť nás čo najlepšie cez udalosti jedenásteho septembra.“

Násilie teda nezmizne?

„Násilie neodíde, len sa bude viac uvažovať o tom, ako ho ukázať. Je zrejmé, že šoubiznis je obrovský rozvíjajúci sa trh, a nemyslím si, že by nejaká udalosť mohla zastaviť ľudskú potrebu byť zabávaný, tak ako aj byť informovaný. Skôr si myslím, že nastane presný opak. Že ľudia budú chcieť vedieť, čo sa deje a skôr či neskôr budú hľadať dramatické analýzy.“

Aký druh filmu by mohol inteligentne opísať tému terorizmu na americkej pôde?

„Pravdupovediac, to je jedna z tém, o ktorej veľa píšem. Chcel by som sa dostať do hláv tých ľudí a zistiť, čo ich motivovalo. Tak ako celé Spojené štáty zúfalo by som chcel vedieť, čo mohlo priviesť 19 inteligentných mladých mužov, aby nielen spáchali samovraždu, ale zároveň vykonali príšerný zločin. Chcel by som poznať život Muhammada Attu. Niekto by o ňom mal napísať knihu alebo film.“

Je pravda, že FBI pracuje s niektorými z vašich kolegov, ktorí im majú pomôcť predstaviť si, čo by takíto ľudia mohli v budúcnosti urobiť?

„Čítal som takéto správy vo Variety a Reuters, pokiaľ viem, scenáristi konzultujú americkú armádu o určitých druhoch svojich scenárov. Takáto spolupráca existovala už od druhej svetovej vojny. Viem, že nedávno sa konala veľká spoločná porada. Ale aj keby bola 10. septembra, nikto by si nevedel predstaviť, čo sa môže stať. Ako povedal Tom Clancy, nebol to realistický scenár.“

Ako to zasiahne vašu kariéru?

„Vždy som využíval politické udalosti na to, aby som mohol pochopiť morálku jednotlivých ľudí a spôsob, ako prišli k svojim morálnym rozhodnutiam. Pre mňa je to obrovská výzva, neviem, či budem schopný nájsť spôsob, ako vysvetliť americkému publiku a zvyšku sveta: Toto sú veci, ktoré hýbu týmito ľudmi a toto je náš protiargument. Toto je morálna hodnota, ktorá z toho všetkého môže vyplývať. A spôsob ako poraziť toto zlo.“